  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İslam Memiş tarih verdi! Alım fırsatı bu saatten sonra geliyor

Çakallar 24 saat mesaide! İşte ikinci eldeki yeni tuzağın adı

İstanbul’da sonunda bu da oldu! Kaldırımda böylesi daha önce görülmedi

İşte Türkiye’de satılan en ucuz otomobiller

Yüzde yüz yerli ve milli! Türkiye dışında sadece bir ülke üretiyor

Yapıcıoğlu: Seçim sürecinde ırkçı söylemlerle hedefe konulduk! Adana’daki vahşette zilletin de payı var

Boğaz'daki devasa korsan inşaata kim dur diyecek? İBB Meclisi ve Valilik kararına rağmen inşa çalışması sürüyor

Kazak ordusunun gözü ANKA'da: Milli İHA'nın askeri operasyon denemesi resmen başladı

Rapor belli oldu! Bildiğiniz Almanya’ya şu anda ulaşılamıyor

Kılıçdaroğlu Oda TV'yi hedefe koydu! 'Geliri nereden onu sorun' dedi Odatv Hodri Meydan diye cevap verdi! Kılıçdaroğlu’ndan çıt yok
Ekonomi Türkiye’nin o ilinde yerin altından çıkarılıyor! Döviz ile değil lira ile satışı var: Ekonomiye can suyu olacak
Ekonomi

Türkiye’nin o ilinde yerin altından çıkarılıyor! Döviz ile değil lira ile satışı var: Ekonomiye can suyu olacak

Yeniakit Publisher
2023-07-26 17:04:00 -
Türkiye’nin o ilinde yerin altından çıkarılıyor! Döviz ile değil lira ile satışı var: Ekonomiye can suyu olacak

Türkiye'nin tuz ihtiyacının yüzde 70'inin karşılıyor. .Avrupa'dan yoğun talep var! Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Tuzköy'de bulunan maden ocağından kaya tuzu çıkartılarak Türkiye ekonomisine kazandırılıyor. Avrupa ülkelerinin almak için sıraya girdiği bu ürün için Türkiye'de maden ocağında zorlu koşullarda çıkarılıyor. Türkiye'de yerin 90 metre altından çıkan ürün ekonomiye can suyu oluyor

Avrupa ülkelerinin almak için sıraya girdiği bu ürün Türkiye'de maden ocağında yerin 90 metre altından zorlu koşullarda çıkarılıyor. Çeşitli işlemlerden geçen ürün iç piyasanın yanı sıra Avrupa'ya da ihraç ediliyor. Tamamen doğal haliyle çıkarılarak belirli işlemlerin ardından kullanıma uygun hale getiriliyor ve Türkiye'deki birçok marketin dışında Hollanda ve Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan’a da gönderiliyor. Döviz ile değil de Türk Lirası üzerinden satışı yapılan bu ürün ile Türkiye ekonomisine katkı sağlanıyor.

Türkiye'de yerin metrelerce derinliğinde çıkarılarak Avrupa'ya kadar gönderilen bu tuz için birçok ülkeden talep var.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Tuzköy’de bulunan maden ocağından kaya tuzu çıkartılarak Türkiye ekonomisine kazandırılıyor.

90 metre yerin altındaki maden ocağından çıkartılan tuz belirli aşamaları tamamladıktan sonra, kullanım alanına, ambalajlama durumuna göre yurt içi ve yurt dışına sevk ediliyor.

Tuz Madeni İşletmecisi Suat Bilgin yaptığı açıklamada, "90 metre yerin altındaki madenden tuzları, elektrikli rotayzır makinelerle içerisinde egzoz dumanı, her hangi bir şey olmadan tamamen doğal haliyle fabrikamıza araçlarla taşıyoruz." dedi ve şöyle devam etti:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tuz, kırma eleme tesisimizden geçtikten sonra seçme, seçtikten sonra fabrikanın yıkama aşaması, fırınlama aşamasından geçiyor. Alt ürünler sanayiden, üst ürünler tekrar seçiliyor. Seçilen üst ürünler sofralık tuz haline getiriyoruz. Bunları birinci ve ikinci sınıf olarak ayırıyoruz. İkinci sınıf ürünleri yem fabrikalarına, birinci sınıf ürünleri sofralık tuz olarak ayırıyoruz.
Bilgin, Türkiye’de sofralık tuz ulusal marketlerin çoğunda olduğunu ama kendi markaları ile değil de bayi anlamında diğer illere gönderdiklerini; ambalajlı, paketli değirmen, cam şişe olarak marketlere dağıtımını yaptıklarını belirterek konuşmasını şöyle tamamladı:

-Yurt dışından ise Hollanda ve Ukrayna’ya gönderdik. Romanya’dan da talep var. Avrupa ülkelerine, Bulgaristan’a gönderdik. Devlete dolaylı yoldan vergi ve KDV’lerle birlikte 2 milyon Türk lirası veriyoruz. Tuzu Türkiye’de döviz olarak satmıyoruz Türk Lirası olarak satışını yapıyoruz. Yurt dışından sipariş alan ülkelerden Avrupa’da ise ambalajlama pahalı olduğundan Türkiye’de ambalajlama ve paketlemesini yaptırarak ürün alma işlemini gerçekleştiriyorlar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23