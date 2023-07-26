Türkiye’nin o ilinde yerin altından çıkarılıyor! Döviz ile değil lira ile satışı var: Ekonomiye can suyu olacak

Avrupa ülkelerinin almak için sıraya girdiği bu ürün Türkiye'de maden ocağında yerin 90 metre altından zorlu koşullarda çıkarılıyor. Çeşitli işlemlerden geçen ürün iç piyasanın yanı sıra Avrupa'ya da ihraç ediliyor. Tamamen doğal haliyle çıkarılarak belirli işlemlerin ardından kullanıma uygun hale getiriliyor ve Türkiye'deki birçok marketin dışında Hollanda ve Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan’a da gönderiliyor. Döviz ile değil de Türk Lirası üzerinden satışı yapılan bu ürün ile Türkiye ekonomisine katkı sağlanıyor.

Türkiye'de yerin metrelerce derinliğinde çıkarılarak Avrupa'ya kadar gönderilen bu tuz için birçok ülkeden talep var.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Tuzköy’de bulunan maden ocağından kaya tuzu çıkartılarak Türkiye ekonomisine kazandırılıyor.

90 metre yerin altındaki maden ocağından çıkartılan tuz belirli aşamaları tamamladıktan sonra, kullanım alanına, ambalajlama durumuna göre yurt içi ve yurt dışına sevk ediliyor.

Tuz Madeni İşletmecisi Suat Bilgin yaptığı açıklamada, "90 metre yerin altındaki madenden tuzları, elektrikli rotayzır makinelerle içerisinde egzoz dumanı, her hangi bir şey olmadan tamamen doğal haliyle fabrikamıza araçlarla taşıyoruz." dedi ve şöyle devam etti:

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Tuz, kırma eleme tesisimizden geçtikten sonra seçme, seçtikten sonra fabrikanın yıkama aşaması, fırınlama aşamasından geçiyor. Alt ürünler sanayiden, üst ürünler tekrar seçiliyor. Seçilen üst ürünler sofralık tuz haline getiriyoruz. Bunları birinci ve ikinci sınıf olarak ayırıyoruz. İkinci sınıf ürünleri yem fabrikalarına, birinci sınıf ürünleri sofralık tuz olarak ayırıyoruz.

Bilgin, Türkiye’de sofralık tuz ulusal marketlerin çoğunda olduğunu ama kendi markaları ile değil de bayi anlamında diğer illere gönderdiklerini; ambalajlı, paketli değirmen, cam şişe olarak marketlere dağıtımını yaptıklarını belirterek konuşmasını şöyle tamamladı:

-Yurt dışından ise Hollanda ve Ukrayna’ya gönderdik. Romanya’dan da talep var. Avrupa ülkelerine, Bulgaristan’a gönderdik. Devlete dolaylı yoldan vergi ve KDV’lerle birlikte 2 milyon Türk lirası veriyoruz. Tuzu Türkiye’de döviz olarak satmıyoruz Türk Lirası olarak satışını yapıyoruz. Yurt dışından sipariş alan ülkelerden Avrupa’da ise ambalajlama pahalı olduğundan Türkiye’de ambalajlama ve paketlemesini yaptırarak ürün alma işlemini gerçekleştiriyorlar.