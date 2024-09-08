Türkiye'nin o hamlesi, tüm dünyayı ters köşe yapmıştı! Necmettin Batırel, "Bundan sonra bizi kimse tutamaz" diyerek büyük müjdeyi verdi

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, Türkiye'nin ekonomik başarılarını ve geleceğe yönelik planlarını değerlendirdi. Batırel, Türkiye'nin BRICS'e üyelik başvurusunu stratejik bir hamle olarak nitelendirdi. Türkiye’nin uluslararası arenada güçlenme sürecine girdiğini belirten Batırel, ekonomideki olumlu gelişmelere dikkat çekti. Batırel, bu süreçte Türkiye'nin dünya ekonomisinde daha fazla söz sahibi olacağını vurguladı. İşte Necmettin Batırel'in dikkat çeken yazısı:

"Eylül ayı Mevlid Kandili’nin hikmetiyle çok bereketli başladı... Enflasyonun ağustosta 51.97 ile son 1 yılın en düşük seviyesine düştüğü açıklandı. Artık etiketlerin küçüleceği dönem başladı. Halk bize nasıl yansıyacak diye soruyor... Fiyat artışları duracak harcamalar artmayacak. 4 Eylül’de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi 12 yıl aradan sonra Türkiye’ye geldi. İki ülke arasında 17 anlaşma imzalandı. Ticaret hacmi 15 milyar dolara çıkacak iş dünyası bayram edecek. Sisi Erdoğan’ın Gazze politikasına tam destek verdi. Türkiye Mısır’la Libya ile yaptığı gibi Akdeniz’de kıta sahanlığında uzlaştı, Atina âdeta kudurdu!

Türkiye’nin 3 yıllık yeni yol haritası revize edildi. Mısır’a HÜRKUŞ ve TB2 SİHA satacağız. Orta vadeli programda 2024 sonu için TÜFE 41,5’a yükseltildi. 2025’te 17.5, 2026’da 9.7 ile tek haneye düşecek. Millî gelir 20 bin doları aşacak. İş dünyası ürünlerine aşırı zam yapmayacakları gerekçesiyle enflasyondaki düşüşü sevinçle karşıladı.

Cari açık yüzde 1,5’a düşürüldü. Büyüme hızı yüzde 4’ten yüzden 3,5’a indi.

3 yıllık programın temel amacı enflasyonun kademeli olarak düşürülmesiyle büyüme hızının buna uyumlu olarak yükseltilmesi. Öncelikli hedef vatandaşı rahatlatmak. Bomba haber: BRICS… Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS, Batı'nın küresel finans sistemi üzerindeki hâkimiyetine meydan okumayı amaçlıyor. 26 trilyon dolarlık güce sahip dev bir Pazar... Bu topluluk dünya ekonomisinin yüzde 26’sını oluşturuyor. IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası finans kurumlarındaki yapıyı geliştirmek ve kalkınmakta olan ülkelere daha fazla temsil ve söz hakkı verilmesini sağlamak için kurulan bu teşkilata Türkiye tam üyelik başvurusu yaptı. 24 Ekim’de Rusya’nın Kazan kentindeki toplantıda mutlu sona ulaşacağız. Böylece Avrupa Birliği’nin 65 yıldır bizi topluluğa almamak için diretmesine müthiş bir cevap vereceğiz. Türkiye stratejik konumu ile hem BRICS’in jeopolitik önemini arttıracak hem de bölgedeki nüfuzunu güçlendirecek. Büyük imalat sektörümüzle dev kazançlar sağlayacağız…

Ekonomideki istikrara uluslararası reyting kuruluşu Fitch de kayıtsız kalamadı. Kredi notumuzu BB- düzeyine çıkararak yatırımcılara Türkiye’den vazgeçmeyin dedi… Şimdi CDS’ler düşecek risk iştahı artacak başta BİST olmak üzere finansal piyasalar coşacak…

Yatırım yapılabilir ülke notu için önümüzde 3 kademe var. 2025’in üçüncü çeyreğinde buna kavuşacağız. Sonra bizi kimse tutamaz..."

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