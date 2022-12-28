Türkiye'nin o adımı, resmen kudurttu! Kendilerini böyle paralıyorlar

Karadeniz doğalgazının, Türkiye'deki muhalif basını rahatsız ettiğine dikkat çeken Mehmet Barlas, "Rahatsız olmayıp da ne yapsınlar, 1 trilyon dolarlık bir rezervden bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

Barlas, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Karadeniz doğalgazı, Türkiye'deki muhalif basını rahatsız etmiş. Bazıları görmezden gelmiş, bir kısmı da önemsizleştirmeye çalışmış. Sadece bizim muhalif medya değil, Yunan basını da Türkiye'nin milli ve yerli enerji kaynaklarını kullanma konusunda yaptığı atılımlardan büyük rahatsızlık duyduğunu yazmış.

Rahatsız olmayıp da ne yapsınlar, 1 trilyon dolarlık bir rezervden bahsediyoruz.

Peki bu ne anlama geliyor? Öncelikli olarak enerjide bağımsızlık yolunda çok önemli bir adım. Bir de bunun cari açığın kapatılması boyutu var. Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketimi 60 milyar metreküpün üzerinde. Enerji ithalatına yılda 95 milyar dolar ödüyoruz. Türkiye'deki doğalgaz ve petrol rezervlerindeki artışla birlikte cari işlemler açığı da hızla düşecek.

Yunanistan tamam da bizim muhalifler neden bu kadar rahatsız oluyor onu anlamadım."