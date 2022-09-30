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Ekonomi Türkiye'nin ne kadar altını var? IMF duyurdu
Ekonomi

Türkiye'nin ne kadar altını var? IMF duyurdu

Uluslararası Para Fonu, Türkiye'nin altın rezervlerinin artış gösterdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-30 10:28:00 -
Türkiye'nin ne kadar altını var? IMF duyurdu

Uluslararası Para Fonu(IMF) verilerine göre, Türkiye'nin altın rezervleri ağustos ayında artış gösterdi ve 15 ayın en yüksek seviyesine geldi.

IMF'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, bir önceki ay 22,99 milyon ons olan rezervler, ağustos ayı sonunda 23,17 milyon onsa çıktı. Böylece 2021 yılı mayıs ayındaki 23,22 milyon ons rakamından sonra en yüksek seviye görüldü.

IMF kayıtlarında Türkiye'nin altın rezervi geçen yılın sonunda 21,15 milyon ons olarak görülüyor. Böylece bu yıl rezervlerde 2,02 milyon ons artış yaşanmış oldu.

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