Türkiye'nin modeli örnek oldu! İş birliği gelişiyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, 'Irak ve Türk Üniversiteleri Kültür Buluşması' paneli düzenlendi. AA muhabirine konuşan Büyükelçisi Ali Rıza Güney, programda akademik alanda ikili iş birliği alanlarının değerlendirildiğini ifade ederek, 'Bu panelde akademik sorunların aşılması konusu ele alınacak ve bu konuda izlenecek yol haritası görüşülecek. Irak'ta Türkiye eğitim modeline olan ilgi büyük. Bu yüzden bu alandaki iş birliğini yürüterek birbirimize sinerji katmamız gerekiyor.' dedi.

Bağdat'ta İrakiye Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen panele Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Uluslararası Üniversiteler Konseyi Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu ve çok sayıda Iraklı akademisyen katıldı.

AA muhabirine konuşan Büyükelçisi Ali Rıza Güney, programda akademik alanda ikili iş birliği alanlarının değerlendirildiğini ifade ederek, "Bu panelde akademik sorunların aşılması konusu ele alınacak ve bu konuda izlenecek yol haritası görüşülecek. Irak'ta Türkiye eğitim modeline olan ilgi büyük. Bu yüzden bu alandaki iş birliğini yürüterek birbirimize sinerji katmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Irak'taki genç nüfusun önemine dikkati çeken Güney, ülkedeki üniversitelerden mezun olan gençlerin Türkiye'de ve Türkiye'den mezun olan gençlerin Irak'ta iş fırsatlarını yakalayabileceği ve iş dünyasının elçileri olarak görev yapabileceklerine işaret etti.

Büyükelçi Güney, iki ülke arasındaki akademik iş birliğinin sürdürülmesi için Irak Yüksek Öğretim Bakanlığıyla temasların olduğunu sözlerine ekledi.

Uluslararası Üniversiteler Konseyi Başkanı Azizoğlu da panele Iraklı 20'nin üzerinde devlet üniversitesi rektörünün katıldığını belirterek, bu çalıştayın gelecek yıl mayıs ayında düzenlenecek "Türkiye-Irak Üniversite Rektörleri Paneli"ne katkı sunacağını söyledi.

"Panelde çok önemli maddeler karara bağlandı ve bunlar YÖK, Dışişleri Bakanlığı ve Irak Yüksek Öğretim Bakanlığına sunulacak." diyen Azizoğlu, şunları kaydetti:

"Bu kararlar; akademik, diplomatik ve kültürel iş birliğinin gelişmesi ve ülkelerdeki üniversiteler arasında ortaklıkların oluşturulması. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda olduğu gibi yüksek öğretimde de İslam coğrafyasında öncü rol almaktadır. Türkiye'nin akademik merkez olması için önemli çalışmalar yapılmaktadır. Iraklı öğrencilerin Batı ülkeleri yerine ortak kültüre sahip olduğumuz Türkiye'de okumaları konusunda mutabıkız."