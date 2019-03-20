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Türkiye’nin Manila Büyükelçisi Sümer, Duterte’ye güven mektubunu sundu

Türkiye’nin Manila Büyükelçisi Artemiz Sümer, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’ye güven mektubunu sundu.

20 Mart 2019 Çarşamba 12:17
Türkiye’nin Manila Büyükelçisi Sümer, Duterte’ye güven mektubunu sundu

Türkiye’nin Manila Büyükelçisi Artemiz Sümer, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’ye güven mektubunu sundu.


Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Türkiye’nin Manila Büyükelçisi Artemiz Sümer, Laos Büyükelçisi Songkane Luangmuninthone, Hollanda Büyükelçisi Saskia Elisabeth de Lang, Papua Yeni Gine Büyükelçisi Betty Palaso, Singapur Büyükelçisi Gerard Ho Wei Hong’u kabul etti. Büyükelçi Artemiz Sümer, diğer büyükelçilerle birlikte Duterte’ye güven mektubunu sundu.


Duterte kabulde yaptığı açıklamada, büyükelçilerle çalışmaktan dolayı onur duyduğunu ifade ederek, bu ülkelerle ilişkilerini daha da geliştirmeyi dört gözle beklediğini belirtti. Güven mektuplarının teslim edilmesinin ardından Duterte, büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 12:17
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