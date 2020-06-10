Türkiye'nin Libya'da 2 kırmızı çizgisi var! Hafter'in yerine o isim geçerse Türkiye 'hayır' demeyecek

Taha Dağlı "Libya yol haritasında 2 kırmızı çizgi" adlı köşe yazısında, Türkiye için "Hafter'in tasfiyesi ve petrol hilali adı verilen bölgenin kurtarılması"nın kırmızı çizgi olduğunu söyledi. Dağlı yazısında, Türkiye'nin Hafter'in yerine Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in geçmesine "hayır" demeyeceğini belirterek, Libya hükümetinin Hafter tasfiye olana kadar operasyonlarını durdurmaması gerektiğini vurguladı.

İşte Taha Dağlı'nın o yazısı;

Libya’da başkent Trablus kurtarıldı, peki bundan sonra ne olacak?

Türkiye’nin Libya’daki yol haritasında olmazsa olmazları neler?

Libya’da ikinci bir faza geçildi.

Başkent Trablus darbe tehdidinden kurtarıldı.

Ancak darbeci Hafter henüz istenilen noktalara çekilmedi.

Yani mücadele devam ediyor.

İlk sorulan soru şu; Trablus’ta güvenlik ne ölçüde sağlandı?

Yani Hafter’in çeteleri yarın öbür gün tekrar Trablus’un kapılarına dayanabilir mi?

Suriye’de bunun örnekleri sıkça yaşandı.

Halep başta olmak üzere bir çok kritik şehir önce muhalifler tarafından kurtarılmış sonra bir şekilde yeniden Esed rejimine geçmişti.

Ortaya bir de DAEŞ ve PKK-PYD gibi terör örgütleri çıkınca, muhaliflerin kazanımları kısa vadede kayba dönüşmüştü.

Libya’da da benzer durum olur mu?

Sahadaki askeri ve masadaki siyasi konumlanmalara bakınca, net bir yanıt verebiliyoruz, Türkiye orada olduğu sürece Trablus’un bundan sonra düşmesi çok ama çok zor.

Yani Hafter veya başka bir çete grubu, daha da Trablus’a yanaşamaz, Libya’nın başkenti bu anlamda emniyete alındı diyebiliyoruz.

Hafter peş peşe ağır yenilgiler aldı, ona olan destek de azalıyor.

Ateşkes çağrıları yükseliyor.

Ocak ayında Türkiye, Libya krizine el attığında öncelik ateşkes ve siyasi çözümdü.

Hafter o zaman bunu reddetmişti.

Türkiye’nin operasyonlarıyla Hafter kaybetmeye başladı ve “ateşkes” istiyor.

Türkiye bu durumda ne yapmalı?

Bu sorunun yanıtı belli, Türkiye ateşkes ve siyasi çözüm kriterlerinden vazgeçmedi, geçmez de.

Ama olmazsa olmazı da net, o da Hafter’in tasfiyesi.

Türkiye bu saatten sonra Hafter’in olduğu bir masaya asla oturmaz.

Ateşkes ve siyasi çözüm için Hafter’in tasfiye olması şart.

Hafter tasfiye olursa, karşı tarafında B planı ne?

BAE, Fransa, Mısır ve Rusya Hafter’i bugüne kadar sınırsız şekilde destekledi.

Onların planı Hafter üzerinden Libya’ya tutunmaktı.

Eğer Hafter tasfiye olursa, Libya meselesinden vazgeçmeyeceklerdir.

O nedenle Hafter’in yerine bir başkasını geçirmek isteyebilirler.

O isim ise Hafter’in siyasi ortaklarından olan Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih olabilir.

Türkiye, Hafter tasfiye edilirse yerine geçen isimle masaya oturur mu?

Eğer bu isim Akile Salih olursa, Türkiye ateşkes ve siyasi çözüm noktasında problem çıkarmaz, neticede Hafter tamamen illegal bir şahıs, Salih ise Libya’da siyasi karşılığı olan, seçilmiş biri.

Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Güçleri, Bingazi’ye kadar ilerler mi?

Türkiye’nin şartları altında Hafter’in olmadığı bir masa kurulur ve ateşkes sağlanırsa, operasyonlara gerek kalmaz.

Bunun dışındaki ihtimallerde operasyonlar sürmeli.

Nereye kadar gidilir noktasında ise şunu söyleyebiliriz, Libya’da petrol hilali adı verilen bölge de tamamen darbecilerden kurtarılana kadar, diyebiliriz.

Özellikle de Cufra bölgesi ve limanlar, tıpkı Trablus gibi emniyete alınana kadar darbecilere yönelik operasyonların sürmesi, önemli.

Hafter bir süredir petrol kuyularının bulunduğu bölgeleri işgal ediyordu.

Buradan çıkan petrolün parasını Hafter kullanamıyordu, burası tamam ama o para Trablus’un kasasına da direkt giremiyordu.

Libya’da ulusal mutabakat hükümetinin ve eğer sağlanırsa siyasi çözüm sürecinin selameti açısından, petrol kuyularının ülkenin meşru temsilcilerinin kontrolüne geçmesi, ekonomik nedenlerden dolayı çok önemli.

Özetleyecek olursak, Libya’daki yol haritamızla ilgili iki önemli başlık var.

Biri Hafter’in tasfiye edilmesi, diğeri ise petrol hilali adı verilen bölgenin kurtarılması.