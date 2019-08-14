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Türkiye’nin lazeri Çin SİHA’sını vurdu

Askeri sanayide büyük gelişme gösteren Türkiye’nin ürettiği lazer silah, Libya’da Hafter’e ait Çin SİHA’sını düşürdü. Belçika askeri haber sitesi ArmyRecognition, 4 Ağustos’ta yaşanan olayın detaylarına yeni ulaşıldığını belirterek, “İlk defa lazer silahı başka bir askeri aracı, gerçek savaş ortamında imha etti” ifadesini kullandı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 09:57
Türkiye’nin lazeri Çin SİHA’sını vurdu

 Münübe Yılmaz 

Türkiye’nin ürettiği son teknoloji silahlar, dünyada haber olmaya devam ediyor... Son 8 yıldaki askeri sanayiye yaptığı yatırımlarla birçok milli silah üreten Türkiye’nin lazer silahı Libya’da yaptığı bir operasyonla Belçika haber sitesi tarafından manşete taşınıp övgüler aldı. Askeri teknolojiyle ilgili analizleri ile tanınan ArmyRecognition adlı sitenin haberine göre, Libya’da geçtiğimiz günlerde düşürülen Hafter’e ait SİHA,Türkiye’ye ait lazer silahıyla vuruldu.. Düşürülen SİHA’nın, Hafter yönetimindeki Libya Ulusal Ordusu (LNA) güçlerine destek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından kullanılan Çin yapımı Wing Loong II olduğu ifade edildi. Siteye göre SİHA, ASELSAN yapımı 50 kw güç üreten lazer hava savunma sistemi tarafından Misrata kenti üzerinde uçarken vurularak düşürüldü.

Dünya tarihinde bir ilk

Çin yapımı Wing Loong II’nin düşürüldüğüne gösteren fotoğraflar geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılmıştı. Türkiye’nin askeri alandaki gelişmesine övgüler düzen site, 4 Ağustos’ta yaşanan düşürme olayının dünya savaş tarihinde ilk defa görüldüğünü aktardı. Haberde bu durum, “İlk defa lazer silahı başka bir askeri aracı, gerçek savaş ortamında imha etti” denildi.

Hedefi etkisiz hale getirmek için yoğun ısı yayarak yanmasına ya da arızalanmasının sağlanması mantığıyla çalışan lazer silahlar, başta Çin ve ABD olmak üzere bazı ülkeler tarafından son yıllarda ar-ge çalışmalarının odak noktalarındandı.

Türkiye’nin lazer silah teknolojisi için 2015’te 450 milyon dolar harcadığının da belirtildiği analizde, Ankara’nın lazer silahını 2018’de 50 metreden hedef vurarak başarıyla test ettiğini ve sonrasında da ilerleme katetmeye devam ettiği belirtildi.

Belçika sitesi haber analizinde “Kompakt lazer tabancası, Türk Otokar Cobra zırhlı aracına yerleştirildi ve en önemlisi, lazer işaretleyiciyi sürekli hedefte tutmanıza izin veren bir rehberlik sistemi ile donatıldı” diyerek lazer silahından övgüyle söz edildi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 09:57
  1. Ankara
  2. milli silah
  3. lazer silahı
  4. ArmyRecognition
  5. Wing Loong II
  6. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
  7. SİHA
  8. ASELSAN
  9. Libya Ulusal Ordusu (LNA)
  10. Çin yapımı Wing Loong II
  11. Türkiye’nin lazer silah teknolojisi
  12. Hafter yönetimi
  13. Hafter

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  • Abdullah Murat’a cevapAbdullah Murat’a cevap40 dk önce
    Hafter müslüman olsa gavurlarla bir olup müslüman öldürmez.
  • Abdullah MuratAbdullah Murat45 dk önce
    Dine hakaret eden müslümanları düşman bileninen kendi kişisel düşünceleriyle verilmiş bir emir olup msülümanları birbirine düşürecek bir şeye sebep olmadığını nereden bileceğiz Müslümanlarla arabistanla karşı karşı gelmemiz ölülerimizin cehennemlik olması demektir Kuran hadis kaynakları böyledir Allahın hükümleri ve sınırlarına göre savaşın Allahın yolu budur Yanlış cihad ebedi cehennemlik yapar.
  • Abdullah MuratAbdullah Murat50 dk önce
    Yuh müslümanın sihası vuruluyor. Reklam yapar silah satışı yaparsınız Hindistana satar onlar gerçek müslümanınmalına canına kasteder.Peygamber sav Müslüman, müslümanın elinden (malı canı) ve dilinden emin olduğu kimsedir.............“İki Müslüman birbirine kılıç çekerse, öldüren de öldürülen de cehenneme gider." (Ebu Bekre der ki:) ‘Ey Allah’ın Resulü! Kâtili anladık da, ya maktul niçin cehenneme gider?’ dedim.“Çünkü, o da -bütün gücüyle- arkadaşını öldürmek için çaba gösteriyordu.” diye buyurdu.” (Buharî, İman, 22; Rikak, 31; Fiten, 10; Müslim; Fiten, 14)..............“Eğer müminlerden iki topluluk birbirleriyle vuruşursa, onların aralarını bulun.”(Hucurat, 49/9)

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