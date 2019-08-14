Türkiye’nin lazeri Çin SİHA’sını vurdu

Münübe Yılmaz

Türkiye’nin ürettiği son teknoloji silahlar, dünyada haber olmaya devam ediyor... Son 8 yıldaki askeri sanayiye yaptığı yatırımlarla birçok milli silah üreten Türkiye’nin lazer silahı Libya’da yaptığı bir operasyonla Belçika haber sitesi tarafından manşete taşınıp övgüler aldı. Askeri teknolojiyle ilgili analizleri ile tanınan ArmyRecognition adlı sitenin haberine göre, Libya’da geçtiğimiz günlerde düşürülen Hafter’e ait SİHA,Türkiye’ye ait lazer silahıyla vuruldu.. Düşürülen SİHA’nın, Hafter yönetimindeki Libya Ulusal Ordusu (LNA) güçlerine destek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından kullanılan Çin yapımı Wing Loong II olduğu ifade edildi. Siteye göre SİHA, ASELSAN yapımı 50 kw güç üreten lazer hava savunma sistemi tarafından Misrata kenti üzerinde uçarken vurularak düşürüldü.

Dünya tarihinde bir ilk

Çin yapımı Wing Loong II’nin düşürüldüğüne gösteren fotoğraflar geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılmıştı. Türkiye’nin askeri alandaki gelişmesine övgüler düzen site, 4 Ağustos’ta yaşanan düşürme olayının dünya savaş tarihinde ilk defa görüldüğünü aktardı. Haberde bu durum, “İlk defa lazer silahı başka bir askeri aracı, gerçek savaş ortamında imha etti” denildi.

Hedefi etkisiz hale getirmek için yoğun ısı yayarak yanmasına ya da arızalanmasının sağlanması mantığıyla çalışan lazer silahlar, başta Çin ve ABD olmak üzere bazı ülkeler tarafından son yıllarda ar-ge çalışmalarının odak noktalarındandı.

Türkiye’nin lazer silah teknolojisi için 2015’te 450 milyon dolar harcadığının da belirtildiği analizde, Ankara’nın lazer silahını 2018’de 50 metreden hedef vurarak başarıyla test ettiğini ve sonrasında da ilerleme katetmeye devam ettiği belirtildi.

Belçika sitesi haber analizinde “Kompakt lazer tabancası, Türk Otokar Cobra zırhlı aracına yerleştirildi ve en önemlisi, lazer işaretleyiciyi sürekli hedefte tutmanıza izin veren bir rehberlik sistemi ile donatıldı” diyerek lazer silahından övgüyle söz edildi.