Türkiye’nin lastiği Lassa’sından bir ilk!

Lastik sektörünün mobilite lideri Brisa, Lassa markası ile mobilite alanında yeni bir ilke imza attı. Lassa, elektikli ve hibrit araçlarla da uyumlu yeni NextGen teknolojisi ile geliştirilen devrim niteliğindeki yeni lastiği REVOLA’yı pazara sundu.

REVOLA, Brisalı mühendislerin derin bilgi birikimi ve Ar-Ge çalışmaları sonucu, çevik ve hızlı bir yaklaşımla gelişen, EV araç pazarında hızla gelişmiş olan tüm ihtiyaç ve beklentileri karşılayacak ürün olarak öne çıkıyor. Piyasaya sunduğu her üründe beklentileri bir adım ileriye taşıyan Lassa, yeni lastikleriyle de akıllı teknolojilerle güçlendirdiği Ar-Ge ve üretim kabiliyetlerini ortaya koyuyor.

Brisa Pazarlama ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı Evren Güzel devrim niteliğindeki REVOLA ile sektörde ilke imza attıklarının altını çizerek ekledi; "Otomotiv sektörünün geleceğine baktığımızda, bağlantılı araçlar, otonom araçlar ve elektrifikasyon ön plana çıkıyor. Bu dönüşümün 2030’a kadar yaygınlaşmasını, 2050’de tüm süreçlerin bu anlamda entegre olmasını bekliyoruz. Bu dönüşüme her yönden hazırız. Hızla gelişen ve artan elektrikli ve hibrit araç parkını dikkate aldığımızda, Lassa markamızla pazara sunduğumuz her ürünün aynı zamanda elektrikli ve hibrit araçlarla da uyumlu olmasını hedefliyoruz. Lassa Revola ile bunun çok güçlü bir başlangıcını yaptık.Ar-Ge ekibimizin çevik çalışması ile ortaya çıkan yeni NextGen teknolojisi sayesinde devrim niteliğinde bir ürünü; üstelik Türkiye'nin ilk elektrikli ve hibrit araçlarla uyumlu üretilen yerli lastiğini, yarım asırlık Lassa markamızla pazara sunmaktan gurur duyuyoruz. Ürünümüz sadece ülke sınırlarında da kalmayıp tüm dünyaya açılarak ihracatımıza da büyük katkı sağlayacak.”

REVOLA, NextGen teknolojisi ile kalite, güvenlik, performanstan ödün vermiyor

Lassa'nın binek konfor segmentinde devrim niteliğindeki ürünü REVOLA; kalite, güvenlik, performanstan ödün vermeyen ve sürdürülebilirliğe katkı sağlayan NextGen teknolojisi ile geliştirildi. Bu teknoloji sayesinde, lastik ağırlığında yüzde 20’ye varan azalma sağlanırken, CO2 salımı önemli ölçüde azalıyor. Aynı zamanda düşük yuvarlanma direnci sayesinde yakıt/enerji verimliliği sağlıyor.

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Türkiye’nin ilk elektrikli ve hibrit araçlarla uyumlu üretilen yerli lastiği olan REVOLA, elektrikli ve hibrit araç sürücülerinin beklentilerini karşılayacak tasarıma sahip. Özellikle yağışlı günler başta olmak üzere şehir içi ve şehirler arası yolculuklarda karşılaşılabilecek zorlu sürüş koşullarında, güvenli sürüş performansı sunuyor. Islak zeminde A sınıfı etiketiyle güvenli performans sağlayan REVOLA’nın tüm ebat gamı elektrikli ve hibrit araçlar için uyumlu.

Güvenli ve konforlu sürüş deneyiminin yeni nesil adı: REVOLA

REVOLA, yeni karışım teknolojisi ve geliştirilmiş sırt deseni ile iyileştirilmiş ıslak-kuru zemin fren mesafesine sahip. Geliştirilmiş gövde yapısıyla yüksek sürüş konforu sunan REVOLA, elektrikli ve hibrit araçların doğasına uygun, önceki nesil ürünlere göre daha düşük lastik gürültü seviyesi sunuyor. Artırılmış aşınma performansı sayesinde de daha uzun bir lastik ömrü vaat ediyor.

Asfalt yollarda tüm zorlu sürüş koşullarına uygun şekilde son teknolojilerle üretilen REVOLA, bu üstün tasarımına ek olarak EV hazır yanak markalamasıyla da gelişen ve değişen araç teknolojilerinin gereksinimlerini karşılıyor. Bu yaz Lassa’nın amiral yaz deseni olacak REVOLA, birçok performansı da ileriye taşıyor.