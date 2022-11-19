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Ekonomi Türkiye'nin kredi notu 2022! Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti!
Ekonomi

Türkiye'nin kredi notu 2022! Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti!

Uluslararası kredi derecelendirme Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı. Fitch kredi notu tablosu: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B" ve not görünümünü "negatif" olarak korudu.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 10:34:00 - 2022-11-19 10:38:38
Türkiye'nin kredi notu 2022! Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti!

Fitch'ten Türkiye'nin kredi notu için karar: Fitch'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notu ile not görünümünün teyit edildiği belirtildi.

Fitch Türkiye kredi notu 2022

Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para ihraççı temerrüt notunun "B" ve not görünümünün "negatif" olarak teyit edildiği bildirildi.

Açıklamada Fitch Türkiye kredi notu: Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5,6, 2023'te yüzde 2,9 büyümesinin beklendiği, ortalama yıllık enflasyon tahmininin ise bu yıl için yüzde 72,5, 2023 için yüzde 59 olduğu ifade edildi.

Fitch, eylül ayında yaptığı tahminde, Türkiye'nin bu yıl yüzde 5,2, 2023'te yüzde 3 büyüyeceğini öngörmüştü.

Açıklamada, turizm gelirlerinin beklentilerin üzerinde olması ve devam eden ihracat artışının ithalattaki enerji kaynaklı yükselişi sınırlamaya yardımcı olduğu belirtilerek, cari açığın 2022'de Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) yüzde 6,1'ine ve 2023'te yüzde 4,3'üne denk gelmesinin beklendiği kaydedildi.

Fitch kredi notu nedir?

Standard & Poor's ve Fitch için BBB-, Moody's için Baa3 ve yukarısı yatırım yapılabilir seviye olarak kabul edilmektedir. S&P ve Fitch için BB+, Moody's için Ba1 ve aşağısı ise yatırım yapılamaz spekülatif derece sayılmakta ve çoğunlukla "çöp" olarak adlandırılmaktadır.

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