  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Türkiye'nin Kovid-19 yardımları Kolombiya'ya teslim edildi

2020-04-20 23:41:30 -
Türkiye'nin Kovid-19 yardımları Kolombiya'ya teslim edildi

BUENOS AIRES (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kullanılmak üzere Kolombiya'ya yaptığı tıbbi ekipman yardımı bu ülke makamlarına teslim edildi.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki hastaneye çevrilen fuar alanında Kolombiya Devlet Başkanlığı İşbirliği Ajansının (APC) düzenlediği etkinliğe Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk Çil, TİKA Bogota Program Koordinatörü Mehmed Sülkü ve Bogota Belediye Başkanı Claudia Lopez katıldı.

Büyükelçi Çil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu zor zamanlarda Türkiye’nin dost elini Kolombiya halkına uzatmasının sembolüdür bu yardım. Bağışımızla hastane yataklarında tedavi gören herkesin iyileşmesini diliyoruz." dedi.

Bogota Belediye Başkanı Lopez, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye hükümeti ve büyükelçiliğine çok müteşekkiriz, burası için en çok yatak bağışlayanlar onlar oldu." ifadesini kullandı.

Etkinlikte, salgınla mücadelede kullanılması amacıyla gıda paketlerinin yanı sıra 250 hastane yatağı ve tıbbi malzeme teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı