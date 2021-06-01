Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 31 Mayıs saat 23.31 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 586 bin 684, ikinci doz aşı 12 milyon 487 bin 499 oldu.

Böylece toplam doz miktarı, 29 milyon 74 bin 183 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 776 bin 561, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 982 bin 730, toplamda 4 milyon 759 bin 291, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 358 bin 702, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 48 bin 762, toplamda 2 milyon 407 bin 464, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 113 bin 912, ikinci doz aşı sayısı 868 bin 445, toplamda 1 milyon 982 bin 357 doz olarak kayıtlara geçti.

"6 bin 493 kişinin testi pozitif çıktı, 122 kişi yaşamını yitirdi"

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 461 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 493 kişinin testi pozitif çıktı, 122 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 596 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1339 oldu, 9 bin 582 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 114 bin 624'e yükseldi.

Test sayısı 54 milyon 139 bin 309'a ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 249 bin 404, vefat sayısı 47 bin 527 oldu.

Erdoğan'dan kademeli normalleşme açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından, Kovid-19 sürecinde, haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini paylaştı.

Erdoğan, haziran boyunca sokağa çıkma sınırlamalarının akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacağını bildirdi.

Bu kısıtlama sürelerinin ve günlerinin, temmuz ayında, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada katedilen mesafeye göre yeniden belirleneceğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleri sabah 07.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında, belirlenen kurallara göre, masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar da paket servisini sürdürebilecektir. Bu mekanlarda, sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir. Yaklaşık 1,5 aydır faaliyetlerine ara vermiş olan kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler, belirlenen kurallar çerçevesinde, pazar günü hariç sabah 07.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında, yarından itibaren çalışabilecektir. Diğer iş yerlerinin, pazar günü haricinde, belirlenen saatlerde ve belirlenen şartlarda faaliyetlerini yürütebilmeleriyle ilgili uygulama sürecektir.

Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecektir. Üniversiteler, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır. Spor kulüpleri genel kurullarını haziranın ilk gününden itibaren, diğer kuruluşlar da haziranın ikinci yarısından itibaren gerçekleştirebileceklerdir."

Erdoğan, kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulamasının, yeni bir düzenlemeye kadar devam edeceğini açıkladı.

Haziran ayını bir aşı seferberliği ayına dönüştürmek için imkanları sonuna kadar zorlayacaklarını belirten Erdoğan, "BioNTech, Sinovac ve Sputnik-V gibi sözleşmesi yapılan farklı aşılardan haziran ayında mümkün olan en yüksek sayıda miktarın ülkemize getirilmesi ve süratle uygulanması için yoğun hazırlık halindeyiz." dedi.

Yüz yüze eğitim başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın itibarıyla ilkokul öğrencileri, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencileri için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlanacağını bildirdi.