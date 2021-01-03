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Aktüel Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Aktüel

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

138 bin 941 Kovid-19 testi yapıldı, ağır hasta sayısı 3 bin 612 oldu. 10 bin 102 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 136 bin 534'e yükseldi - Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine Türk Kızılay ile Vefa Sosyal Destek Grupları yardım eli uzattı. Sokak hayvanları için de caddelere yem, mama ve su bırakıldı - Salgınla mücadele kapsamında Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde ülke genelinde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü. Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına büyük ölçüde uydukları gözlemlendi

Yeniakit Publisher
2021-01-03 22:26:00 -
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 941 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 9 bin 877 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 10 bin 102 kişinin daha Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 136 bin 534'e yükseldi.

Test sayısı 24 milyon 950 bin 829'a ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 241 bin 912, vefat sayısı 21 bin 488, ağır hasta sayısı 3 bin 612 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 36,2, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 1515 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra vaka sayısı 10 binin altına indi. Kısıtlamalara ve test talebindeki düşüşe bağlı olarak vaka sayıları beklenenden fazla gerilese de bunu kalıcı hale getirmek elimizde. Birlikte güçlüyüz."

- İhtiyaç sahiplerine yardım

Türk Kızılay ile Vefa Sosyal Destek Grupları, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı.

Bu kapsamda, Diyarbakır'da polis ekipleri ve Kızılay gönülleri, ihtiyaç sahiplerine gıda ve sıcak yemek yardımı yaptı.

Türk Kızılay Trabzon Şubesi, Ortahisar ve Araklı ilçesi Türk Kızılay gönüllüleri ile ilçe belediyesinin desteğiyle daha önce tespit edilen vatandaşlara pide dağıtıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Türk Kızılay Çubuk Şubesi'ndeki aşevinde hazırlanan yemekler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Hakkari'de Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek sıkıntısı yaşayan sokak hayvanları da unutulmadı.

Mardin, Yozgat, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük'te kolluk kuvvetleri, yerel yöneticiler ve Vefa Sosyal Destek Grupları hayvanlar için cadde ve sokaklara yem, mama ve su bıraktı.

- Uygulamaları ihlal edenlere ceza

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek ruhsatsız bir iş yerinde kumar oynayan 21 kişiye, 72 bin 849 lira para cezası kesildi.

Bursa'da tedbirler kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede oyun oynayan 16 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

Malatya'da ise İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son iki günde Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 75 kişiye 67 bin 500 lira, maske takma kuralını ihlal eden 3 kişiye ise 2 bin 700 lira ceza kesildi.

Öte yandan, salgınla mücadele kapsamında Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde ülke genelinde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü. Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına büyük ölçüde uydukları gözlemlendi.

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