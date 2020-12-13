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Aktüel Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Aktüel

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Son 24 saatte 26 bin 919 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 218 kişi hayatını kaybetti - 181 bin 199 Kovid-19 testi yapıldı, ağır hasta sayısı 5 bin 973 oldu, 22 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 603 bin 780'e yükseldi - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalmaya devam ediyor. Hasta sayımızdaki artış hızı da azalıyor. Aşıdan etkin olarak fayda sağlayıncaya kadar kapalı ve kalabalık ortamlardan sevdiklerimiz için uzak duralım" - Gaziantep'te 841, Adana'nın Ceyhan ilçesinde 534, Kocaeli'nde 278, Malatya'da 47 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle cezası uygulandı - İzmir'de bir firma Kovid-19 ilişkin yaptığı çalışmalarda PCR'ye alternatif antijen testi geliştirdi

Yeniakit Publisher
2020-12-13 23:16:42 -
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte 181 bin 199 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 919 kişinin testi pozitif çıktı, 218 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 181 bin 199 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 919 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 5 bin 103 olarak kayda geçti.

Son 24 saatte 218 kişi hayatını kaybetti, 22 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 603 bin 780'e yükseldi.

Toplam test sayısı 21 milyon 79 bin 716'a ulaştı. Vaka sayısı 1 milyon 836 bin 728, vefat sayısı 16 bin 417, ağır hasta sayısı 5 bin 973 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,1 ventilatör doluluk oranı yüzde 41,7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

- "Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalmaya devam ediyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Bugün tespit edilen 5 bin 103 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalmaya devam ediyor. Hasta sayımızdaki artış hızı da azalıyor. Aşıdan etkin olarak fayda sağlayıncaya kadar kapalı ve kalabalık ortamlardan sevdiklerimiz için uzak duralım." ifadelerini kullandı.

İzmir'in Menderes ilçesindeki Türklab firması, Kovid-19 ilişkin yaptığı çalışmalarda, PCR'ye alternatif antijen testi geliştirdi.

Yurdun farklı illerinde Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza uygulandı. Bu kapsamda, Gaziantep'te 841, Adana'nın Ceyhan ilçesinde 534, Kocaeli'nde 278, Malatya'da 47 kişiye para cezası kesildi.

İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, Kovid-19 salgını nedeniyle ikinci kez ertelendi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bağlı bir mezrada Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

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