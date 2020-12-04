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Aktüel Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Aktüel

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Son 24 saatte 194 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, ağır hasta sayısı 5 bin 703 oldu, 4 bin 811 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 423 bin 142'ye yükseldi - Toplam hasta sayısı 527 bin 70 oldu, vefat sayısı 14 bin 509'a çıktı - Sağlık Bakanı Koca: - "Bugün tespit edilen 6 bin 903 yeni hasta var. Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor. Bugünlerde en büyük bulaşma ortamı kapalı ve kalabalık mekanlar" - "Son bir haftada Hatay'da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70, Antalya'da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71, Trabzon'da vaka artışı yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75, Diyarbakır'da sabit artış var, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70" - Yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 7 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 23:28:12 -
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte 194 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 736 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 194 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 736 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 903 oldu.

Son 24 saatte 193 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 811 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 423 bin 142'ye çıktı.

Toplam test sayısı 19 milyon 338 bin 181'e ulaştı. Hasta sayısı 527 bin 70, vefat sayısı 14 bin 509, ağır hasta sayısı 5 bin 703, aktif hasta sayısı da 89 bin 419 oldu.

- "Kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 6 bin 903 yeni hasta var. Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor. Bugünlerde en büyük bulaşma ortamı kapalı ve kalabalık mekanlar. Kapalı ortamlarda kalabalık içinde bulunmayın. Kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun." ifadelerini kullandı.

- İki ilde vaka artış oranı yüzde 100

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs salgınına karşı bütün kurumlarla seferberlik zamanı olduğunu ifade ederek, "Sağlık çalışanlarının üzerindeki yükü azaltalım. Mücadele güç birliği ile kazanılır." çağrısını yaptı.

Twitterden açıklama yapan Koca, "Hatay, Antalya, Trabzon ve Diyarbakır il sağlık müdürleriyle ayrı ayrı yaptığımız on-line toplantılarda, bu illerin durumlarını değerlendirdik. Yüksek risk devam ediyor." ifadesini kullandı.

Koca, bu illerin durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Son bir haftada Hatay'da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70, Antalya'da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71, Trabzon'da vaka artışı yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75, Diyarbakır'da sabit artış var, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70."

- Türkiye genelinde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 7 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 7 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Lokanta ve restoran gibi iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis şeklinde hizmet sunacak.

- Trabzon'da bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Adacık Mahallesi, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla saat 21.00 itibarıyla ikinci emre kadar karantinada kalacak. Mahalleye giriş ve çıkışlar güvenlik güçlerinin kontrolünde sağlanacak.

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