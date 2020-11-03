Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

ANKARA(AA) - Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 103 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 2 bin 302 kişiye hastalık tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 2 bin 341 oldu, 1521 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 327 bin 7'ye yükseldi.



Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.



Güncel verilere göre, son 24 saatte 139 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 302 kişiye hastalık tanısı konuldu.



Son 24 saatte 76 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1521 kişi iyileşti.



Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 327 bin 7'ye yükseldi.



Toplam test sayısı 14 milyon 264 bin 260'a ulaştı. Hasta sayısı 379 bin 775, vefat sayısı 10 bin 402, ağır hasta sayısı 2 bin 341, aktif hasta sayısı 42 bin 366 oldu.



Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 51,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,9, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.



- "Sadece sağlık çalışanlarının fedakarlığıyla başarılı olamayız"



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2302 hastamız var. Ağır hasta sayımız bugün düne göre 164 artarak 2341’e ulaştı. Salgınla mücadelede sadece sağlık çalışanlarının fedakarlığı ile başarılı olamayız. Hep birlikte mücadeleye katılmalı ve tedbirlerden taviz vermemeliyiz."

- Baka Koca, İzmir ve İstanbul için uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vakalarına ilişkin İzmir ve İstanbul için uyarılarda bulundu.



İzmir'de şu anki şartların Kovid-19'un yayılmasına çok elverişli olduğuna dikkati çeken Koca, "Zor günlerin daha da zorlaşmasına izin vermeyelim." hatırlatmasını yaptı.

Türkiye'deki vakaların yüzde 40'ının İstanbul'da olduğunu hatırlatan Koca, "İstanbul'daysanız, ayrılmayın. Semptomsuz bir taşıyıcı, tespit edilmemiş bir temaslı olabilirsiniz. Seyahatiniz çok gerekli değilse erteleyin." önerilerinde bulundu.

İstanbul'a seyahat edeceklere ilişkin de Koca, "Yolculuk İstanbul'a mı? Yola çıkmadan, sağlık durumunuzu 7 gün izleyin. Ateş, kuru öksürük, yorgunluk, boğaz ağrısı, tat veya koku duyusu kaybı, solunum güçlüğü, şikayetiniz varsa seyahati erteleyin. Bir sağlık kuruşuna müracaat edin." diye uyardı.

Koca, İstanbul'a dönen büyüklerin bir süre ziyaret edilmemesini isteyerek, şunları kaydetti:

"Kışı daha rahat şartlarda geçirmek için şehre gelen, çoğunluğu ileri yaşlardaki nüfusu, bazı riskler bekliyor. Vakaların yüzde 40'ı burada. Yüz yüze ziyaret sakıncalı. Lütfen büyüklerinizin ihtiyaçlarını telefonla öğrenin." ifadelerine yer verdi.

- "TBMM'ye ziyaretçi alınmayacak"

TBMM'ye, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 2-30 Kasım'da Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günlerde ziyaretçi alınmayacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kovid-19 ile mücadele kapsamında tiyatro ve sinema salonları için Sertifikasyon Programı uygulanacağını bildirdi.

İstanbul İl Pandemi Kurulu Toplantısı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında yapıldı. İstanbul genelinde salgınla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, alınan tedbirler, yapılan denetimler, filyasyon ve izolasyon takip çalışmaları ile kademeli mesai konuları ele alındı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kentte Kovid-19 vakalarının arttığını ve yoğun bakım ünitelerinin dolduğunu belirtti.

Gaziantep'te Kovid-19 karantinası kurallarına uymayıp yolculuk yapan 1 kişi nedeniyle 33 kişi yurda götürüldü.

Diyarbakır İl Umumi Hıfzıssıha Kurulunca, semt pazarlarında bariyer sistemi kurularak giriş ve çıkışların kontrol altına alınması kararı verildi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir köyde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Denizli'de maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 502 kişi hakkında toplam 424 bin 368 lira cezai işlem yapıldı.



