Türkiye'nin koronavirüs yardımlarıyla ilgili küstah sözler

Türkiye'nin Fransa'ya gönderdiği koronavirüs tıbbı yardımına yönelik Fransa'da aşırı solcu partisinin lideri Jean Luc Melenchon'dan küstah bir yorum geldi. Yardımla ilgili hükümete ağır eleştiriler yönelten vekil, "Türkiye Fransa'ya 40 bin tıbbi maske ve bin koruyucu önlük verdi. Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi?" dedi.

Fransa'da aşırı solcu partisinin lideri Jean Luc Melenchon, Türkiye'den koronavirüs yardımı kabul eden Fransız hükümetine ağır eleştiriler yöneltti.Melenchon, Twitter üzerinden yaptığı küstah paylaşımda, "Türkiye Fransa'ya 40 bin tıbbi maske ve bin koruyucu önlük verdi. Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi?" ifadelerini kullandı.

Küstah mesaj sosyal medyada tepki

Binlerce etkileşim alan ileti, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmalara yol açtı. Yorumlarda milletvekili Melenchon'a tepkiler yağarken, Türkiye'ye teşekkür mesajları paylaşıldı.

Türkiye'nin Fransa'ya yardımları

Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen Fransa'da birçok şehir ve bölgede tıbbi malzeme sıkıntısı yaşanıyor. Bu kapsamda Türkiye'den Fransa'nın Orne ve Grand Est bölgelerine 20'şer bin maske ve 500'er önlük gönderildi. Koruyucu malzemeler, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa tarafından Orne Bölgesi Senatörü Nathalie Goulet'ye Paris'te teslim edildi.