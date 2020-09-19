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Gündem Türkiye’nin konuştuğu kaymakamlar operasyonunun hiç bilinmeyen yönleri canlı yayında konuşuluyor
Gündem

Türkiye’nin konuştuğu kaymakamlar operasyonunun hiç bilinmeyen yönleri canlı yayında konuşuluyor

Türkiye’nin konuştuğu kaymakamlar operasyonunun hiç konuşulmayan ve bilinmeyen yönleri ‘Ülke Gündemi’ programında masaya yatırılıyor. Avukat Serhat Pak’tan kaymakamlar operasyonuna yönelik canlı yayında flaş sözler...

Yeniakit Publisher
2020-09-19 21:04:00 -
Türkiye’nin konuştuğu kaymakamlar operasyonunun hiç bilinmeyen yönleri canlı yayında konuşuluyor

MEHMET ÖZMEN / ANKARA 

Türkiye’nin önemli avukatlarından Serhat Pak, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde FETÖ ile mücadele konusunda bilinmeyenleri canlı yayında paylaşmaya devam ediyor. Kaymakamlar operasyonunun tüm ayrıntılarının konuşulacağı ‘Ülke Gündemi’ni sakın kaçırmayın.

Mehmet Özmen soruyor, avukat Serhat Pak canlı yayında yanıtlıyor.

Canlı Yayını İzlemek İçin:

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Yorumlar

Doğrucu Davut

Bu zatı möhterem ne zaman Türkiye'nin önemli avukatlarından oldu?
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