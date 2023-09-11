Türkiye’nin konuştuğu Hiranur Vakfı davasında flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu
Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan, "Kızını 6 yaşında evlendirdi" iftirasına ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Gümüşel’in kızı H.K.G.’ye sahte kemik yaşı raporu verildiği iddiasıyla açılan davada duruşmanın kapalı görülmesi onaylandı.
Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan, "Kızını 6 yaşında evlendirdi" iftirasına ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Gümüşel’in kızı H.K.G.’ye sahte kemik yaşı raporu verildiği iddiasıyla açılan davada duruşmanın kapalı görülmesi onaylandı.
Edinilen bilgilere göre; üçü doktor yedi kişi hakkında sekizer yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında ilk karar açıklandı. Duruşmanın kapalı görülmesine karar verildi.
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