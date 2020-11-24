Türkiye'nin kivileri Yalova'da depolanıyor

YALOVA (AA) - SITKI YILDIZ / ERHAN ERDOĞAN - Yıllık 30 bin ton üretimle kivinin merkezi konumunda olan Yalova, devlet destekleriyle kurulan soğuk hava depolarıyla ayrıca bu meyvenin lojistik merkezi olma özelliğini de taşıyor.

Türkiye'deki yıllık 65-70 bin ton kivi üretiminin yaklaşık yüzde 50'sinin yapıldığı Yalova'da, bu yıl da hasat döneminin sonuna yaklaşılıyor.

Bahçelerde ürettikleri kivileri büyük bir heyecanla hasat eden üreticiler, ürünlerini aynı gün, yakınlarında bulunan soğuk hava depolarına ulaştırmanın avantajını yaşıyor. Yıllık 65 bin ton saklama alanına sahip soğuk hava depoları sayesinde, dalında satılan ürünler kısa sürede depolanabiliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Ekim'de Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla başlattıkları hasadın devam ettiğini söyledi.

Bu yıl hasadın bereketli geçtiğini ve üreticilerin yüzünün güldüğünü aktaran Parıldar, "Bu sene tahmini rekoltemiz 30 bin ton seviyesinde. Üreticilerimiz ayrıca ürünlerin pazarlanmasında da çok memnun. Kivi şu an kilogram başına 6 ile 6,5 lira arasında pazarlanıyor." diye konuştu.

- "Kivi için Yalova'mız önde gelen bir il"

Parıldar, kivinin hasat sonrası saklanmasının önemine değinerek, şöyle devam etti:

"Bu anlamda bizim soğuk hava depo kapasitemiz, kivimiz için çok ciddi destek sağladı. Bakanlığımızın kırsal kalkınmayı destekleme programından yüzde 50 hibe vermesi çok önemliydi. Bizim ilimizde bulunan depoların hemen hemen tamamına hibe desteği sağladık. Yalova'da 42 projemize 15 milyon liranın üzerinde destekleme yaptık. Kivilerin depolandığı soğuk hava depolarıyla ciddi bir lojistik merkezi olduk. Soğuk hava depo kapasitemiz yıllık 65 bin ton. Bunun çoğunluğunda da kiviler depolanmaya müsait. Modern ve standartlara uygun ve işi iyi yapan depocularımızla beraber, kivi için Türkiye'de Yalova'mız önde gelen bir il. Kivi de Yalova için 24 ayar altın."

Türkiye'nin farklı bölgelerinde de kivi üretimi yapıldığını ve üretim yapılan bu illerin de pazar nedeniyle Yalova'daki soğuk hava depolarını tercih ettiğine vurgu yapan Parıldar, "Giresun ve Rize'den hasat edilmiş kiviler de buraya getiriliyor. Türkiye'nin yıllık kivi tüketimi yaklaşık 120 bin ton civarında. Ülkemizde üretilen kivi ise 65-70 bin ton. Ekim sonunda başlayan hasat sonrasında bu 65-70 bin ton kivi piyasaya sunulmak üzere hazırlanıyor. Kasım ayında hasat edilen kivi, depolarda, yaklaşık haziran ayı sonuna kadar arz talep dengesine göre tüketiciye ulaştırılıyor. Bu anlamda depolar, kivinin olmazsa olmazı." ifadelerini kullandı.

- "Yalova, açıkçası Türkiye'nin kivi ticaret merkezi"

Dündar Soğuk Hava Deposu İşletme Müdürü Arzu Gülbiter ise 12 yıldır kivi depolama, paketleme ve ticareti üzerine çalıştıklarını belirtti.

Depolarının 7 bin 500 ton kapasiteye sahip olduğunu anlatan Gülbiter, "Tüm odalarımız raflı sistem. Kivi depolanması için raflı sistemin oldukça faydalarını görmekteyiz. Kivide, raflar arasındaki hava sirkülasyonun eşit şekilde dağılmasından dolayı kivinin raf ömrünü uzatıyoruz. Bundan 10 yıl önce depolama eksikliklerinden dolayı yerli kivi aralık, ocak aylarında bitmek zorunda kalıyordu. Ama şu an biz haziran, temmuz ayına kadar kivilerin depolanmasını yapabiliyoruz." dedi.



Deponun kurulumu için Tarım ve Orman Bakanlığının desteğini aldıklarını anlatan Gülbiter, "Üç etapta depolarımız tamamlandı. Yalova, açıkçası Türkiye'nin kivi ticaret merkezi. Karadeniz'de de ciddi anlamda kivi üretimi var. Ama o bölgelerdeki kiviler de bizim depolarımıza geliyor. Giresun ve Ordu'dan tırlarımız geliyor. Yani Yalova olarak Türkiye'ye hizmet ediyoruz." diye konuştu.

Gülbiter, kivi hasat döneminin devam ettiğini ve kasım ayı sonunda hasadın tamamlanmasını beklediklerini kaydetti.