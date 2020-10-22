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Aktüel Türkiye'nin Kenya ile ticareti 235 milyon dolara yükseldi
Aktüel

Türkiye'nin Kenya ile ticareti 235 milyon dolara yükseldi

Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu: - "İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2019 yılında 235 milyon dolara yükseldi" - "Kenya ile ilişkilerimizi yeni bir temelde kazan-kazan politikası üzerine kurmayı amaçlıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-22 17:26:44 -
Türkiye'nin Kenya ile ticareti 235 milyon dolara yükseldi

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu, Doğu Afrika ülkelerinden Kenya ile ticaret hacminin 2019'da 235 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.

Miroğlu, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerle ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Kenya ile ekonomik ilişkileri geliştirmek istediklerini ifade eden Miroğlu, "İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2019 yılında 235 milyon dolara yükseldi. Kenya ile ilişkilerimizi yeni bir temelde kazan-kazan politikası üzerine kurmayı amaçlıyoruz." dedi.

Miroğlu, Kenya'nın, Afrika Boynuzu ve Doğu Afrika'da güçlü bir oyuncu ve önemli bir ortak olduğunu vurguladı.


- "Kenya'daki Türk yatırımları artmalı"


Ahmet Cemil Miroğlu, Kenya'daki Türk yatırımlarının artması gerektiğini belirterek, bu ülkenin madencilik, savunma sanayi, enerji ve altyapı gibi alanlarda yatırım imkanlarına sahip olduğunu kaydetti.

Miroğlu, Türk firmalarının Kenya'da faaliyet gösterdiğini hatırlatarak, Türk Hava Yolları'nın da (THY) iki ülke siyasi ve ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesinde önemli bir rolü olduğunu aktardı.


- Sahra Altı Afrika'nın en büyük 3'üncü ekonomisi


Bu arada, Uluslararası Para Fonu (IMF) raporuna göre, Kenya, Angola'yı geçerek Nijerya ve Güney Afrika'dan sonra Sahra Altı Afrika'nın en büyük 3'üncü ekonomisi oldu.

Öte yandan, Türkiye, Kenya'ya ev eşyası, işlenmiş gıda, inşaat malzemeleri ve demir ihraç ederken, Kenya'dan kahve, çay ve taze meyve başta olmak üzere tarım ürünleri ithal ediyor.



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