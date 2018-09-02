Türkiye’nin kazanması için çalışıyoruz

Son yılların en avantajlı konut kampanyasının hayat bulmasında büyük rolü olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile İstanbul’daki buluşmamızda hem “Türkiye İçin Kazanç Vakti”ni konuştuk hem de imar barışı, uygulanan tasarruflar ve bakanlık faaliyetleri konusunda güncel bilgiler aldık.

Ankara’da hem kabine hem de bürokratlarıyla oldukça uyumlu bir atmosferde çalıştıklarını söyleyen Bakan Kurum sözlerine, önce birkaç gün önce başlatılan kampanyaya işaret ederek başladı:

800 BİN KONUT SATIŞA HAZIR

Markalı konut projelerindeki konut stoğu konusunda farklı rivayetler var. Bir rivayete göre konut sayısı 600 bin adetken başka bir rivayete göre bu sayı bir milyon seviyesinde. Bizim öngörümüz ise yapımı bitmiş ve satışta olan konu sayısı 700 – 800 bin bandında. Bunların eritilmesi konusunda gerçekleştirilen kampanyalarda müteahhitlerin fedakârlıkta bulunduğunu söyleyebiliriz. Tabi ki 700 bin konutu bir anda satma imkânı yok. Ancak güç birliği ile düzenlenen kampanyalar ile bu sürece katkı sağlanıyor. Hafta başında kamuoyuna açıkladığımız ’’Türkiye için kazanç vakti’’ kampanyası da en önemlilerinden birisi oldu.

ŞİMDİ “TÜRKİYE İÇİN KAZANÇ VAKTİ”

29 Ağustos’ta başlatılan ve 31 Ekim’e kadar sürecek olan “Türkiye için kazanç vakti” kampanyası, milli duruşun net olarak sergilendiği bir kampanyadır. Burada hem bakanlık olarak, hem de ilgili kuruluşlar, müteahhitler, yüklenici temsilcileri, STK’larımızla önemsediğimiz ve ülkemizin kazanması için gayret ettiğimiz bir duruş söz konusu. Bu kampanyada çok ciddi iskontolar uygulanıyor. Yüzde 0.84 gibi bir vade farkı ile bugünkü piyasa şartlarında büyük bir fedakârlık var. 500 bin lira değerindeki bir konutun 120 aylık (10 yıl) ödeme takviminin sonunda 640 bin liraya malolması vatandaşlar için büyük bir kazanç olacaktır. Kampanyaya katılan vatandaşlar, altıncı ay borcu kapatmak istediğinde yüzde 35’e varan indirimler söz konusu. Ayrıca peşinatın ardından birer yıl ara ile ödenecek olan ara taksitlerde her hangi bir faiz de söz konusu değil.

50 BİN KONUT SATILIR

Başta Emlak Konut GYO güvencesiyle yükselen 33 projeye imza atan inşaat şirketleri olmak üzere GYODER, İNDER ve KONUTDER üyelerinin katılımıyla gerçekleşen bu kampanyada 50 bin konutun satışının gerçekleşeceğini düşünüyorum. Mevcut satışların yüzde 25’i oranındaki konutların kampanyaya dahil edilmesi söz konusu. Sadece Emlak Konut GYO bünyesinde 12 bin konut var. Bu sayı, onlarca projeden yenileri eklenerek 100 bine kadar çıkacaktır. Her bir satış yeni bir dairenin satışına da imkân sunacaktır.

‘GAYRİMENKUL BİTTİ’ DİYENLER UTANACAK

Bu kadar sektör temsilcisinin bakanlığımızın desteği ile bir araya gelmesinden güzel bir sonuç doğacaktır. Piyasada oluşturulmak istenen güvensizlik psikolojisini kıracak önemli bir adım atılmış oldu. Bu kampanya ile sektöre ciddi bir şekilde ekonomik katkı söz konusu olacak. Bu duruşu 15 Temmuz darbe girişiminin ardında da gösterdik ve vatandaşlarımızın ilgisi sayesinde başarılı bir sonuç elde ettik. Sadece Emlak Konut GYO, üç bine yakın konut satmıştı. Şimdi o dönemde konut sahibi olanlar kazançlı çıktı. Bu defa da 33 proje ile bu kampanyaya önderlik ediyor. Başarılı olacağından eminim. Katılan diğer şirketler de satışların sonucuna göre gelecek projelerinin takvimini öne çekip art arda yeni lansmanlar gerçekleştirecektir. Böyle bir durumda ‘gayrimenkul bitti’, ‘Artık gayrimenkulden kazanç olmaz’ diyenler utanacaktır. Ayrıca kısa vadede peşinat ödemeleri için döviz bozduranların sayısı da artacaktır. Zaten onların olumsuz bir senaryo karşısında her hangi bir zararla karşı karşıya kalmaları da söz konusu olmayacaktır. Ülkenin geleceğine güvenerek gayrimenkul yatırımı tercihinde bulunulmasını da önemsiyorum.

2 BİN 500 LİRADAN BAŞLIYOR

Kampanya kapsamında satışa sunulan konutların fiyat aralığı konusunda en net bilgileri satış ofislerinden öğrenmek mümkün. Örneğin Emlak Konut GYO bünyesindeki projelerin bir kısmı Anadolu’daki illerde konumlanıyor. Genel olarak baktığımızda metrekare birim fiyatlarının 2 bin 500 liradan başladığını söyleyebiliriz. Bu rakam 20 bin liraya kadar çıkıyor. “Türkiye için kazanç vakti” kampanyasının sadece Emlak Konut GYO ile İNDER, KONUT-DER ve GYODER üyelerinin projelerinde uygulanması ile sınırlı kalmayacağını, halka halka ülkemizdeki tüm konut projelerinde hayat bulacağını düşünüyorum.

BANKA YOK, KEFİL YOK, HAYAT SİGORTASI YOK

Bu defaki kampanyada bankalar bulunmuyor. Vatandaşların, sağlanan kolaylıkları dikkate alarak yapacakları plan önemli. Kampanyaya katılan firmalar kendi bünyelerinde bir planlama yaptı. Vatandaşlar bu noktada neyi nasıl seçeceklerini de biliyorlar. Tercih ettikleri firmaların referans projeleri, bankalarla olan ilişkileri gibi bilinmesi gereken konuları da dikkate alıyorlardır. Bu konu sadece kampanya dönemleri için değil kentsel dönüşüm süreçlerin de dikkate alınmalıdır.

KAMPANYADA ZAM YAPAN YANDI

Kampanyaya katılan konutlarda hiçbir fiyat sınırlaması söz konusu değil. Ancak şunun takibini yapacağımızı buradan yine vatandaşlarımızın bilmesini isteriz. ‘Kampanya başladı fiyat artıralım, satıldı fiyat artıralım’ söz konusu değil. Bugünkü şartlar ve fiyatlar neyse, bu şartlar ve fiyatlarda yüklenicilerimiz bunu gerçekleştirecek. Bunun takibini de biz inşallah yapacağız.

ALTIN VE DÖVİZ DEĞERİNİ KORUYACAK

Murat Kurum, kampanyanın bir detayına da şöyle dikkat çekti: “Eğer 500 bin liraysa buna yüzde 10 indirim yapılacak, 450 bin liraya fiyat inecek. Yüzde 10 minimum peşinat alınacak. Ancak bu peşinatla alakalı, bugün bu diyelim ki, dövizle yatırımını değerlendiren veya altında yatırımını değerlendiren vatandaşımızla alakalı şöyle bir durum söz konusu, altını ve dövizi bugünkü kurdan neyse bu kur bir kenara koyulacak ve süreç içerisinde diyelim ki dövize artış geldi, altına artış geldi bu artış kadar daire fiyatından bedel düşülecek. Dolayısıyla hiç kimsenin şu saatte dövizini, altınını kenarda tutmasını gerektiren bir durum söz konusu değil. Buradaki artışın tamamen birebir yansımasının verdiği peşinat kadar yansımasını daire bedelinden düşülecek.

BİZ DE TASARRUF EDİYORUZ

Bu dönemde kamunun tasarrufu oldukça önem ar ediyor. Bakanlık olarak gerekli adımları atmaya başladık. İlk adımda da İLBANK ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün idari binalarının inşaatlarını durdurduk. Sadece bu iki kararın tasarruf olarak yansıması 1 milyar lira oldu. Kamuya ait yeni bina ve ofis yatırımlarının gerekirse ötelenmesi konusunda adımlar atılabilir.

BİN 500 KONUT HAZIR

Murat Kurum’un 9 yıl Genel Müdürlük görevini yürüttüğü Emlak Konut GYO da, “Türkiye için kazanç vakti” kampanyasında başrolde yer alıyor. Şirketin Genel Müdürü Hakan Gedikli, 33 projede yer alan toplam 12 bin konutla destek verdikleri kampanya kapsamında bin 500’e yakın konutun anahtar tesliminin yapılabileceğini açıkladı.

TOKİ’NİN KAMPANYASI DA FIRSAT

Bu arada TOKİ’nin de bünyesinde yer alan projelerinden konut sahibi olanlara uyguladığı indirim kampanyası da vatandaşlar için büyük bir avantajdır. Önümüzdeki aylarda benzer bir kampanyanın geçmişte Emlak Konut GYO projelerinden konut almış olanlara da uygulanması gündeme gelebilir.

MASADA NELER VAR?

Bakan Kurum, sektör temsilcileri ve STK yöneticileri ile bir araya geldiklerinde birçok konuyu konuşup, problemleri çözmeye çalıştıklarını vurgulayarak şöyle konuştu: “Aslında biz, sahada gördüğümüz her türlü problemle ilgilenip, onları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmaya odaklanıyoruz. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim; Sahada karşılaştığımız problemlerin çözümünde hangi bakanlık hangisi ile irtibatlı olması gerekiyorsa öyle yapıyoruz. Kabine’de ‘ne yapabiliriz’ ruhunun varlığı da önem arz ediyor. Ekonomiyle ilgili spekülasyonlara rağmen hiçbir iş planımızı aksatmadan ilerlemeye devam ediyoruz. 100 günlük eylem planımızdan herhangi bir şaşma olmayacak. Arkasından yeni 100 günlük eylem planları da gündeme gelecek.

Masamızdaki konular arasından birkaçını sıralayacak olursam;

l Bütün ülkenin mekânsal planlarını hazırlıyoruz.

l Kentsel dönüşüm sürecinin daha sağlıklı yürütülmesi için bir çatının kurulması lazım. Bu konudaki çalışmalar hızla devam ediyor. Belediye başkanlarına dönüşümün koordinasyonunu bizzat yürütmeleri konusundaki görüşümü dile getirdim.

l Meclis açılır açılmaz tapu işlemleri konusundaki düzenlemeyi gündeme getireceğiz. Türkiye’de herkes, mülkine ait harcını gerçek değeri üzerinden ödediğinde hem devlet kazanacak, hem de bu konudaki eşitsizlik sona erecektir.

l Emlak Bankası’nın hizmete girmesi sürecine hız veriyoruz.

l Kanal İstanbul projesiyle ilgili süreç kararlılıkla yönetiliyor. Yüz binlik planların ardından 5 binlik ve binlik planlar hazırlanacak. Ulaştırma Bakanlığı ihaleleri gerçekleştirecek. Arsa devirleriyle ilgili prosedür işliyor. Dev projeyle ilgili İlk kazmanın kasım ayında atılacağını düşüyorum.

l Ülke genelinde devletin mülkü anlamında her şey bizim bakanlığımıza bağlı. Bakanlık olarak, bazı varlıkların ekonomiye kazandırılması konusunda çalışmalar sürdürüyoruz. Tarla vasfındaki bir araziyi bile nasıl değerlendirelim de ekonomiye kazandıralım diye düşündüğümüz oluyor. Kamu lojmanlarının satışı da gündemimizdeki bir başka konu.

l Sertifikalandırma ile küçük yatırımcıların ekonomi içine girmesi ve kazanç elde etmelerine dair planlarımız da var.

l Tescilli olmayan alanları tescil ederek onları da ekonomiye kazandıracağız.

l 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununda da düzenlemeler gündemimizde.”

MİLLET BAHÇELERİ HAYAT BULUYOR

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 100 günlük eylem planı kapsamında açıkladığı ve önem verdiği Millet Bahçeleri projesinde adımlar atılıyor. 33 olan bahçe sayısını artırdık. İlk 100 gün içerisinde bunlardan 5 adedinin açılışını yapacağız. 6 adet bahçenin temeli atılacak, 20 adedi için de projelendirme süreci devam ediyor. Atatürk Havalimanının 29 Ekim haftasında taşınmasının ardından orada da çalışmalara hemen başlayacak. Her yönüyle örnek olacak bu projemizde şu anda yer alan binaların da nasıl değerlendirilebileceğini o zaman yerinde göreceğiz. Bana göre bir kısmı da yeni olan mevcut yapılar korunarak projeye kazandırılması gündeme gelebilir.

İMAR BARIŞI FIRSATÇILARINA ONAY YOK

Kurum, kamuoyunda imar barışı şeklinde bilinen ve imar izni bulunmayan yapıları kapsayan yasaya dair vatandaşlara şu uyarılarda bulundu: “Bu yasa, hükümetimiz tarafından iyi niyetle çıkarılmış bir yasadır. Yasada her şey net bir şekilde ortaya konulmasına rağmen art niyetli yaklaşanların olduğunu gözlemliyoruz. Mesela orman ve sit alanlarında yapılaşmaya gidilmiş. Bu insanlarla yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin görevi. İşin sonunda yalan beyanda bulunanların belgelerini iptal edeceğiz. Ayrıca yaptıkları ödemeleri de iade etmeyeceğiz. İmar barışına aykırı olarak inşa edilmiş olan yapıların yıkımıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacağız.”

DEPREM BİR GERÇEK, UNUTULMAMALI

Ülkemiz fay hatları üzerinde olduğu için deprem gerçeğini unutmamak gerekiyor. Ancak vatandaşlarımız oturduğu bina bu açıdan riskli de olsa oturmaya devam ediyor. O vatandaşımıza bir şey olduğunda devlet olarak bizler sahip çıkmak durumundayız. Ama bundan önce de hepimizin tedbir alması gerek. Hatta gerekirse hükümetin radikal kararlar alıp yürürlüğe koyması gerekiyor. Bu noktada kentsel dönüşümü bir fırsat olarak değerlendirmek gerek. Yapılan örnek projeler var. Mahalle konsepti ile az katlı yapıların inşa edilmesi sürecine hız verilmeli. Burada İLBANK ile Emlak Bank devreye girecektir.