Yüzyılı aşan rekabet: Beşiktaş Galatasaray derbilerinde akılda kalanlar
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında yarın karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Galatasaray arasında 100 yılı aşkın süredir devam eden rekabette bugüne kadar 360 maç oynandı. İki takım arasındaki derbi tarihinin ilk golünü ise Beşiktaşlı futbolcu Refik Osman Top kaydetti. 22 Ağustos 1924’te Taksim Stadı’nda oynanan rekabetin ilk karşılaşmasını Beşiktaş 2-0 kazandı. Siyah-beyazlıların ilk golünü atan Refik Osman Top, derbi tarihine adını yazdırdı. Galatasaray’ın rekabetteki ilk golü ise 31 Temmuz 1925’te oynanan ikinci maçta geldi. Sarı-kırmızılıların 6-2 kazandığı karşılaşmada Mehmet Leblebi, takımının derbi tarihindeki ilk golünü kaydetti.