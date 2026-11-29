Uzman isim anne adaylarını tek tek uyardı! Hamilelikte doğru bilinen yanlışlar
Hamilelikte anne ve bebek sağlığını korumak adına doğru olduğu düşünülerek uygulanan bazı alışkanlıklar sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Memorial Antalya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Timur Uğurlu, özellikle beslenme konusunda kulaktan dolma bilgilerle hareket edilmemesi gerektiğini vurguladı. Uğurlu, anne adaylarının günlük yaşamda sıklıkla karşılaştığı tavsiyelerden hangilerinin doğru, hangilerinin yanlış olduğunu anlattı.