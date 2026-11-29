"Hamilelikte çok yemek yersem, bebek daha sağlıklı olur" söyleminin yanlış olduğunu belirten Uğurlu, "Hamilelikte önemli olan çok yemek değil, dengeli ve kaliteli beslenmedir. Az az ve sık sık beslenmek (günde 3 ana + 3 ara öğün) önerilir. Fazla kilo alımı; gebelik tansiyonu, gebelik şekeri ve iri bebek gibi riskleri artırabilir. Bir diğer yanlışta "Hamilelikte her türlü gıda tüketilebilir"dir. Hamilelikte bazı gıdalar kesinlikle tüketilmemelidir. Çiğ et, çiğ köfte, kabuklu deniz ürünleri, midye, suşi, salam, sucuk, sosis, tütsülenmiş etler ve kokoreç yasaklıdır. Kavanoz turşuları yüksek tuz ve katkı maddesi içerdiği için uzak durulmalıdır. Abur cubur tüketimine de sınırlama getirilmelidir" dedi.