"GİDEN YILAN BALIĞI BİR SONRAKİ YIL TEKRAR BURAYA GELİYOR" Bölgede 40 yıldır balıkçılık yapan İsmail Çetin, "40 yıldır burada balıkçılık yapıyoruz. Yılan balığı, kefal, levrek, çipura gibi her türlü balıkçılığı yapıyoruz burada. Yalına balığı iki çeşit, birisi sarı yerli değimiz yılan balığı burada kalır, buradan gitmez. Ama siyah yılan balığı yazın gelir, kışın yılsonu gibi gider. Yavrulamak için gidiyor bu. Siyah yılan balığı burada kalmaz. Yaz aylarında gelir, kışın 12'inci ayların sonunda gider. Yavrulamak için gider. Bunun daha önce araştırması yapıldı. Takip için çip takıldı. Giden yılanbalığı bir sonraki yıl tekrar buraya geliyor." diye konuştu.