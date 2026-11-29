Okyanustan Muğla'ya geldi: 300 metre derinlikten çıktı!
Atlas Okyanusu'ndaki Sargasso Denizi'nin tuzlu sularında 300 metre derinlikte dünyaya gelen yılan balıklarının göç hikâyeleri dikkat çekti. İşte 7 bin kilometrelik yaşam döngüsü...
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Atlas Okyanusu'ndaki Sargasso Denizi'nin tuzlu sularında 300 metre derinlikte dünyaya gelen yılan balıklarının göç hikâyeleri dikkat çekti. İşte 7 bin kilometrelik yaşam döngüsü...
Yılan balığının (Anguilla anguilla) yaşam döngüsü, binlerce kilometrelik sıra dışı bir göç yolculuğuyla dikkat çekiyor. Yaşamına tuzlu sularda başlayan tür, büyümek ve gelişmek için tatlı sulara göç ediyor. Üreme dönemine geldiğinde ise yeniden okyanusa dönüyor.
7 BİN KİLOMETRELİK YOLCULUK Yılan balıklarının üreme alanı, Atlas Okyanusu'nda bulunan Sargasso Denizi olarak biliniyor. Burada yumurtadan çıkan larvalar, okyanus akıntılarının etkisiyle Akdeniz'e, oradan da 7 bin kilometrelik aylar süren bir yolculuğun ardından yaşamını sürdüreceği tatlı sulara taşınıyor.
RENK DEĞİŞTİRİYORLAR Nehir ağızlarından, kanallardan ve lagünlerden tatlı sulara geçen yavrular, bu alanlarda beslenerek büyüyor. Yıllar içerisinde gelişimini tamamlayan yılan balıkları, cinsel olgunluğa ulaştıklarında renk değiştirerek gümüş yılan balığı dönemine geçiyor. Üreme zamanı geldiğinde beslenmeyi büyük ölçüde bırakan yılan balıkları, binlerce kilometrelik yolculuğa çıkarak yeniden Sargasso Denizi'ne ulaşıyor. Burada yumurtalarını bırakan yetişkinlerin yaşam döngüsü sona eriyor.
BÜYÜK GÖÇÜN ÖNEMLİ BİR PARÇALARI Muğla'da Köyceğiz Gölü, Bafa Gölü ve Güllük Lagünü ve çevresindeki sulak alanlarda yaşamını sürdüren siyah yılan balıkları, bu büyük göç döngüsünün önemli parçaları arasında bulunuyor.
"GİDEN YILAN BALIĞI BİR SONRAKİ YIL TEKRAR BURAYA GELİYOR" Bölgede 40 yıldır balıkçılık yapan İsmail Çetin, "40 yıldır burada balıkçılık yapıyoruz. Yılan balığı, kefal, levrek, çipura gibi her türlü balıkçılığı yapıyoruz burada. Yalına balığı iki çeşit, birisi sarı yerli değimiz yılan balığı burada kalır, buradan gitmez. Ama siyah yılan balığı yazın gelir, kışın yılsonu gibi gider. Yavrulamak için gidiyor bu. Siyah yılan balığı burada kalmaz. Yaz aylarında gelir, kışın 12'inci ayların sonunda gider. Yavrulamak için gider. Bunun daha önce araştırması yapıldı. Takip için çip takıldı. Giden yılanbalığı bir sonraki yıl tekrar buraya geliyor." diye konuştu.
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