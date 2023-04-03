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Dünya Türkiye'nin kararı sonrası Finlandiya, yarın NATO'nun 31. üyesi ilan edilecek
Dünya

Türkiye'nin kararı sonrası Finlandiya, yarın NATO'nun 31. üyesi ilan edilecek

Yeniakit Publisher
2023-04-03 14:28:00 - 2023-04-03 14:35:11
Türkiye'nin kararı sonrası Finlandiya, yarın NATO'nun 31. üyesi ilan edilecek

Türkiye'nin onayını alan yarın Finlandiya yarın NATO'nun 31. üyesi ilan edilecek. Finlandiya'nın bayrağı Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan NATO karargahına çekilecek.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında 4-5 Nisan'da yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Toplantının ilk gününde Finlandiya'nın 31. üye olarak ilan edileceğini, bayrağının NATO karargahına çekileceğini kaydeden Stoltenberg, bunun söz konusu ülkeyi daha güvenli, İttifakı da daha güçlü kılacağını vurguladı.

Stoltenberg, İsveç'in de üyelik sürecinin en yakın zamanda tamamlanması yönündeki temennisini yineledi.

Haziran 2022'de düzenlenen Madrid Zirvesi'nden hemen sonra NATO ülkelerinin çoğu, iki ülkenin üyelikleri için onay sürecini başlatmıştı. 20 NATO ülkesi temmuzda, 4 ülke ağustosta, 4 ülke de eylülde meclislerinde onay sürecini tamamladı.

Türkiye'den onay 30 Mart'ta çıktı

Son olarak 27 Mart'ta Macaristan Meclisi, Finlandiya'nın üyeliğini onayladı. TBMM'deki onay da 30 Mart'ta çıktı. Böylece Finlandiya'nın NATO üyelik süreci, bir yıldan kısa sürede tamamlanarak İttifakın 74 yıllık tarihinde en hızlı ilerleyen üyelik süreçlerinden biri oldu.
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Yorumlar

Abuzittin Kızılelma

Evet doğru haber. Hamdolsun.

Dindaş

Haçlı siyonist ittifak genişliyor,sözde müslüman dindaş kardeşlerimizde petrol üretimini kısma kararı almışlar üretimin kısılması fiyatlara olumsuz etki yapacağı fiyatları yükselteceği söyleniyordu.
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