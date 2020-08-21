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Aktüel Türkiye’nin Karadeniz’deki doğal gaz keşfi Rusya ve Avrasya'da yankı uyandırdı
Aktüel

Türkiye’nin Karadeniz’deki doğal gaz keşfi Rusya ve Avrasya'da yankı uyandırdı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 18:07:23 -
Türkiye’nin Karadeniz’deki doğal gaz keşfi Rusya ve Avrasya'da yankı uyandırdı

MOSKOVA/TİFLİS/NUR SULTAN (AA) - Türkiye’nin Karadeniz’de gerçekleştirdiği doğal gaz keşfi Rus ve Avrasya basınında geniş yer buldu.

Rus Vesti.ru internet sitesi, Karadeniz’deki doğal gaz keşfini “Türkiye, Rus gazına alternatif arıyor” başlığıyla verdi.

Haberde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları “Bu tarihi bir olay. Karadeniz'de ülke tarihinin en büyük doğal gaz sahasını keşfettik. 320 milyar metreküp hacme sahip. 2023 yılına kadar bunu vatandaşlarımıza sağlamayı planlıyoruz.” ifadeleriyle okuyuculara aktarıldı.

Rusya’dan Türkiye’ye Mavi Akım ve TürkAkım boru hatlarıyla doğal gaz sevk edildiği hatırlatılan haberde, salgın döneminde Rusya'dan Türkiye'ye sevkiyatın yarı yarıya düştüğüne işaret edildi.

- "Keşif Türkiye’nin bütçesine destek olacak"

Ren TV’nin haber sitesinde ise gelişme “Karadeniz’de yapılan doğal gaz keşfi Türkiye’nin bütçe durumunu değiştirecek” başlığıyla verildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “Türkiye, enerjide tümden bağımsızlık için büyük bir adım attı.” ifadeleriyle aktarılan haberde, gerçekleştirilen doğal gaz keşfinin Türkiye’nin bütçesine katkı sağlayacağı bilgisi paylaşıldı.

Rus haber ajansı İnterfaks’ın “Türkiye Karadeniz’de büyük doğal gaz sahası keşfetti” başlığıyla verdiği haberde, sahanın 320 milyar metreküp hacme sahip bulunduğu ve bunun Türkiye’nin en büyük doğal gaz keşfi olduğu bilgisine yer verildi.

Rus Pravda gazetesinin de “Türkiye Karadeniz’de doğal gaz buldu” başlığıyla aktardığı habere göre, Türkiye’nin Karadeniz’in yanı sıra Doğu Akdeniz’de de araştırma faaliyetleri yürüttüğüne işaret edildi.

Söz konusu keşif çalışmaları nedeniyle Türkiye ile Yunanistan arasında bazı sorunların yaşandığını savunan gazete, Fransa’nın Yunanistan’ı desteklediği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransa’yı sert bir şekilde uyardığı yorumunda bulundu.

- Keşfe Avrasya'dan ilgi

Gürcistan'ın en büyük haber ajanslarından biri olan İnterpressnews, Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'deki sondajda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedilmesi ile ilgili yaptığı açıklamasının ardından Gürcü haber ajansı İnterpressnews, "Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz'de büyük doğal gaz rezervleri keşfettiğini doğruladı" başlıklı haberi yayınladı.

Kaynak olarak Türk basınının gösterildiği haberde Erdoğan'ın, "Türkiye, Karadeniz tarihinin en büyük doğal gaz rezervlerini keşfetti." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Erdoğan'ın, "Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedildiğini" duyurduğu aktarılan haberde, Erdoğan'ın "Enerji kaynakları, kalkınmanın temel bir unsuru olmasının yanı sıra ulusal bağımsızlık için çok önemlidir." ifadesine dikkat çekildi.

Kazakistan ulusal haber ajansı Kazinform, AA'yı kaynak göstererek yayımladığı haberine "Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz kuyusu buldu" başlığı attı.

Türkiye'nin Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiği belirtilen haberde, Erdoğan'ın "Hedefimiz 2023'te Karadeniz gazını kullanıma sunmak. Ülkemizin enerji meselesini kökten çözmekte kararlıyız." ifadesine yer verildi.

Zakon.kz haber sitesi, NTV televizyon kanalına dayandırdığı haberinde "Erdoğan, Karadeniz'de büyük doğal gaz kuyusunun bulunduğunu ilan etti" başlığını kullandı.

Haberde, Erdoğan'ın "Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiği, Fatih sondaj gemisinin 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiği" sözlerine yer verildi.

Haberde ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "ülkenin çok uzun yıllar boyunca derin deniz sondajlarında tamamen dışa bağımlı olduğu, 2017'de enerji stratejisinin yenilendiği ve derin deniz arama filosunun genişletildiği" ifadeleri de aktarıldı.

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