  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

MGK'da ABD'ye gönderme: Asıl niyetleri anlaşıldı

Türkiye'de o şirket duyurdu! Borsaya açılacak, altın üretecek resmen açıkladı: Altın, gümüş ve bakırı ihraç...

MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! PKK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından açıklama: Haberler doğru değil

Merak ediliyordu! Togg'u şarj etme ücreti resmen belli oldu

Teknoloji devi Instagram'dan "Ortak Koleksiyon" geliyor: Hepsi bir arada işe yaracak! Etkisi çok büyük olacak!

YSK'dan Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve İnce kararı

Türkiye devini satın alacağı iddia ediliyordu! Roman Abramovich'in el altından 117 milyon euro verdiği ortaya çıktı

KIZILELMA için heyecanlandıran gelişme! Selçuk Bayraktar tarih verdi

Vatandaşın Togg mutluluğu: Sünnet aracı yapacağız
Ekonomi Türkiye'nin kamu bankalarına 111,7 milyar liralık sermaye destek ödemesi! TVF'nin karar verdiği ortaya çıktı
Ekonomi

Türkiye'nin kamu bankalarına 111,7 milyar liralık sermaye destek ödemesi! TVF'nin karar verdiği ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-03-30 21:52:00 - 2023-03-30 21:56:08
Türkiye'nin kamu bankalarına 111,7 milyar liralık sermaye destek ödemesi! TVF'nin karar verdiği ortaya çıktı

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının çekirdek sermayelerinin toplam 111,7 milyar lira artırılması için gerekli çalışmaları tamamladığını duyurdu. TVF sitesinden yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı: "TVF'nin finansal piyasalarda istikrar ve derinliği destekleme misyonu''

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının çekirdek sermayelerinin toplam 111,7 milyar lira artırılması için gerekli çalışmaları tamamladığını duyurdu.

TVF sitesinden yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"TVF'nin finansal piyasalarda istikrar ve derinliği destekleme misyonu doğrultusunda Ziraat Bankası A.Ş, Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO'nun sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla çekirdek sermayelerinin toplam 111,7 milyar TL artırılması için gerekli çalışmalar tamamlandı.

Bu kapsamda, Ziraat Bankası A.Ş'ye 49,7 milyar lira ,Türkiye Halk Bankası A.Ş.'ye 30 milyar lira ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'ya 32 milyar lira qçekirdek sermaye artırımı yapılmış olup, TVF'nin Türkiye Halk Bankası A.Ş'deki ortaklık payı yüzde 87,7’den yüzde 91,5'e, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O’'daki ortaklık payı ise yüzde 64,8’den yüzde 74,8'e yükselmiştir.

Gerçekleştirilen güçlü sermaye artışı ile kamu bankalarının sermaye yeterlilik rasyolarının iyileştirilmesinin yanı sıra, küresel piyasalarda yaşanabilecek dalgalanmalara karşı bankaların finansal gücünün artırılması ile büyüme stratejilerine katkı sağlanması, reel sektörün desteklenmesi ve ülkemizde meydana gelen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın finansman ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmiştir.

Söz konusu işlemin finansmanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ikrazen ihraç edilen özel tertip Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin piyasa rayicinden bankalara satışından elde edilecek nakitle karşılanacaktır. "
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23