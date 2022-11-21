Türkiye'nin kamikaze İHA'ları Yunan'ın ayarlarını bozdu: Ordumuz için korkunç sonuçları olabilir

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Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Türkiye'nin kamikaze İHA'ları hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Kamikaze İHA teknolojisinin İsrail tarafından Türkiye'ye verildiğini iddia eden Theodoratos, "Bu ölümcül dronların amacı Yunan hava savunmasını vurmak ve bastırmak" diye konuştu.

"İsrail bu teknolojiyi Türklere vererek büyük bir hata yaptı" diyen Theodoratos, LENTATEK firması tarafından geliştirilen KARGI İHA hakkında konuştu.

"6 saat uçma kabiliyetine sahip"

KARGI'nın İsrail yapımı HARPY'nin bir klonu olduğunu ileri süren Theodoratos, KARGI'nın yaklaşık 6 saat uçma kabiliyetine sahip olduğunu dile getirdi.

Yunan spiker, "6 saat boyunca geri dönüşü olmayan ve sadece yok etmeyi amaçlayarak aylak şekilde dolaşan bir sistem düşünün. Donanmamızın faaliyet gösterdiği bir alanın üzerinde uçabilecek bir dizi insansız hava aracını hayal edin. Mesele donanmamızın nerede faaliyet göstereceği değil, ne ile uğraşmak zorunda kalacağıdır" dedi.

Türk SİHA'ları tarafından kullanılacak

Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan ALPAGUT mühimmatına da değinen Yunan spiker, bu mühimmatın Bayraktar TB3, AKSUNGUR, AKINCI ve ANKA gibi Türk SİHA'ları tarafından taşınabileceğini söyleyerek şunları kaydetti:

"Burası bizim tam olarak dikkat etmemiz gereken kısımdır. Düşman (Türkiye) artık kendi adamlarını değil, maliyet ve zaman sorunu olmadan tüketilecek sistemleri kullanmaya hazırlanıyor. Çünkü tüm bunlar ana birimlerin çalışması için zaman kazanmaya yardımcı olacak."