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Türkiye'nin Irak'ta yumurta ve kanatlı hayvan eti diplomasisi sürüyor

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız:"Bağdat'ın Cemile Bölgesi ve Şorca Çarşısı'nı gezerek, ithalatçıların sıkıntılarını ve taleplerini onlardan doğrudan dinledik ve esnaf boyutunda Türkiye ile ticaretin nasıl yürüdüğünü yakından anlamaya çalıştık"

03 Eylül 2019 Salı 17:04
Türkiye'nin Irak'ta yumurta ve kanatlı hayvan eti diplomasisi sürüyor

BAĞDAT (AA) – Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak'ın başkenti Bağdat'taki Cemile ve tarihi Şorca Çarşısı'nı ziyaret ederek, yumurta toptancıları ve Türkiye'den ürün ithal eden tüccarlarla görüştü.

Cemile Çarşısı'nda yumurta toptancıları ve kanatlı hayvan eti ithalatçıları ile bir araya gelen Büyükelçi Yıldız, Irak hükümeti tarafından haziran ayında yumurta, kanatlı hayvan eti ve balık etine getirilen ithalat yasağının pazardaki yansımaları hakkında bilgi aldı.

Yıldız'ın görüştüğü yumurta tüccarları, Bağdat yönetiminin ithalat yasağı kararının ardından ülkede yumurtanın koli fiyatının hızlı şekilde yükseldiği ifade ederken, yerel üretimin pazarın talebini karşılamaya yetmediğini, bu nedenle ithal yumurtanın kaçak olarak İran sınırından girmeye devam ettiğini dile getirdi.

Iraklı tüccarlar, kısmen de olsa ithalata tekrar izin verilmesi gerektiğini kaydetti.

Yıldız'ın görüştüğü et ithalatçıları da yerel üretimin, Irak'ın ihtiyacının küçük bir bölümünü karşılayabildiğini aktardı.

Başkent Bağdat'ın tarihi Şorca Çarşısı'nı da gezen Yıldız, Türkiye'den çeşitli ürün ithal eden tüccarların sorunlarını dinledi.

- "Ortak çözüme ulaşmaya çalışacağız"

Temaslarının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Büyükelçi Yıldız, "Bağdat'ın Cemile Bölgesi ve Şorca Çarşısı'nı gezerek, ithalatçıların sıkıntılarını ve taleplerini onlardan doğrudan dinledik ve esnaf boyutunda Türkiye ile ticaretin nasıl yürüdüğünü yakından anlamaya çalıştık." dedi.

Yumurta ve kanatlı hayvan etine konulan yasağın, Türkiye'deki üretici ile Irak'taki ithalatçı ve tüketicilere etkisini Irak makamlarına ileteceklerini ifade eden Yıldız, "Bu konuda iki ülkenin de çıkarına olacak ortak bir çözüme ulaşmaya çalışacağız." diye konuştu.

Irak merkezi hükümeti, haziran ayı başından itibaren ülkeye yumurta ithal edilmesini yasaklayan bir karar almıştı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 12 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yumurta ihracatının yüzde 85'inin Irak'a yapıldığını bildirmişti.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 17:04
  1. Bağdat
  2. Irak

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