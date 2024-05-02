Türkiye’nin İnovatif Girişimcileri Avrupa Birliği’ne açılıyor

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Yıldız Teknik Üniversitesi liderliğinde yürütülen SMARTNET Projesi kapsamında 30 Nisan’da Yıldız Teknik Üniversitesi’nde lansman düzenlendi. Düzenlenen lansman etkinliğine; Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz’ın yanı sıra teknoloji girişimleri, start-up’lar, KOBİ’ler, teknoloji arayüzleri, akademisyenler ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Girişimciler girişimlerini tanıtarak yatırımcılarla buluştu

SMARTNET Projesinin girişimcilere sunduğu desteklerin ve yapay zeka alt yapısı ile geliştirilen girişimci network platformunun tanıtıldığı etkinlikte ayrıca özel bir “demo-day” oturumu düzenlendi. Bu oturumda proje kapsamında verilen eğitimlere katılarak mentorluk desteği alan ve yatırımcılarla buluşmak için gerekli kriterleri sağlayan girişimciler girişimlerini tanıtarak yatırımcılarla buluştu. Girişimciler ayrıca Avrupa Birliği girişimcilik eko-sistemini tanımak, ağ geliştirmek, şirketlerini ve ürünlerini tanıtarak yabancı yatırımcılarla buluşmak üzere Berlin’e gidecek.

“En büyük etken paraya ve fona ulaşamamaktır”

Lansmanda konuşan Prof. Dr. Tamer Yılmaz, “Bu proje aslında girişimcilerin fona, girişim sermayesi fonlarına ulaşımını kolaylaştırıyor. Buna hızlandırma diyoruz. Hızlandırma ne demek? Aslında kurulan girişimlerin büyüklüğü oranı belli bir süre sonra ölüm vadisi dediğimiz yere düşüyor. Orada da en büyük etken paraya ve fona ulaşamamaktır. Eğer biraz parası olsa fikir çok güzel iyi gidiyor. O ölüm vadisinden hızlıca geçecek ve yükselecek. İşte bu proje bunu sağlıyor. Biz burada ne yaptık? Yüzlerce girişimciye eğitim verdik, mentorluk verdik” dedi.

“Avrupa ekosistemiyle ilgili onlara hukuksal destek vermeniz lazım”

Nasıl fona ulaşılacağı ve nasıl iş planı yapılacağı hakkında girişimcileri bilgilendirdiklerini belirten Prof. Dr. Tamer Yılmaz sözlerine şunları ekledi:

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“Nasıl bütçelendirme yapılır ve değer önerisi oluşturulur bunları da anlattık. Ama yeterli değil. Bizim Avrupa Birliği fonlarına da ulaşmak gibi bir hedefimiz var. Çünkü Londra, Amsterdam, Berlin ve Paris gibi şehirlerde büyük ekosistemler var. Burada sunum yapan, seçtiğimiz 7 girişimciyi Berlin’e gönderiyoruz. Bizim Avrupa ekosistemiyle ilgili onlara hukuksal destek vermeniz lazım. Çünkü Türkiye’nin hukuku farklı. Avrupa’nın iş yapma hukuku farklı. Onlara Avrupa ekosistemiyle ilgili mentorluk vermeniz lazım. Yine onların yatırımcıyla buluşturmamız, yatırımcıya sunum yapmalarını ve sunum yaparken de nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlatmamız gerekiyor. Bu sayede orada sunumunda başarılı olsunlar. Bu proje de aslında onu sağlayacak. Türkiye’nin çok başarılı girişimcilerini, Avrupa ekosistemini büyük pazarıyla ve fonlarıyla buluşturan bir proje olacak.”

“600’den fazla girişimci hemen platforma üye oldu”

SMARTNET Projesi Takım Lideri Ufuk Batum ise “Biliyorsunuz Türkiye Girişimcilik ve Teknoloji ekosisteminde büyük bir arayış içerisinde. 20 yıldır uygulamada, teknoparklar kurduk. Teknoloji transfer ofisleri, bin 300’den fazla AR-GE merkezi, belki 300’den fazla tasarım merkezi kuruldu. Şimdi burada ne lazım? Belki de bu farklı yapıları konuşturan, yani mentorlarla girişimcileri, girişimcilerle, yatırımcıları buluşturan, eşleştiren, yapay zekayla bunları sıçratacak bir platforma ihtiyaç vardı. Avrupa Birliği ve Türkiye’nin desteklediği bu proje bağlamında bir platform lansmanını yaptık. İddialı ve çok da hızlı karşılık gördü. Çok kısa sürede 600’den fazla girişimci hemen platforma üye oldu. Üyelik; girişimler, mentorlar, eğitmenler tarafında tamamen ücretsiz. Demek ki oraya gelip profilinizi bırakıyorsunuz. Mentor arıyorsanız bir anahtar kelimelerle mentorlara talepte bulunabilirsiniz. Yatırımcı arayabilirsiniz. Tersine yatırımcı da belli teknoloji dikeyinde yatırım yapmayı düşündüğü şirketler arıyor olabilir” açıklamasını yaptı.

“Start-uplarımızın değeri 2030’da 100 milyar dolar olacak”

Son 20-25 yıla bakıldığında bu sürecin Türkiye’de öğrenme ile geçirildiğini belirten Ufuk Batum sözlerine şunları ekledi:

“Altyapılar kurduk. Teknoparklar, binalar yaptık. Mevzuatla ilgili hibeler, destekler, programlar yaptık. Şimdi ben bunu 3-4 yıldır söylüyorum ve 3-4 yıldır da hakikaten de güzel şeyler oldu. Bizim platformumuzla Türkiye’deki girişimcilik ekosistemi çok büyük bir sıçrama yapacak. Yaptığımız yatırımların meyvesini bundan sonra toplayacağız. Çok nitelikli ve piyasa değeri olan şirketler ortaya çıkacak. Sadece 7 unicorn değil, 2030’a kadar Türkiye’de 25 tane unicorn ortaya çıkacaktır. Bugün bütün start-uplarımızın değeri, 40 milyar euro. Tahmin ediyorum 2030’da 100 milyar dolar olacak.”