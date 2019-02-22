Türkiye'nin imzaladığı anlaşmalar Resmi Gazete'de

Türkiye'nin, Peru ile teknik iş birliği alanında imzaladığı anlaşma ve Azerbaycan ile askeri sağlık alanında imzaladığı protokol Resmi Gazete'de yayımlandı.

2016'da imzalandı

Türkiye ile Peru arasında 2 Şubat 2016'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyet ile Peru Cumhuriyeti arasında Teknik İşbirliği Anlaşması"nın onaylanmasına ilişin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu anlaşma ile iki ülke arasındaki mevcut dostane ilişkilerin güçlendirilmesinin yanı sıra, iki ülke arasındaki teknik iş birliğinin eşitlik, karşılıklı yarar ve ortak çıkar ilkelerine dayalı olarak genişletilecek.

Bunun yanı sıra 19 Aralık 2018'de Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Hükümeti Arasında Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü"nün onaylamasına ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anlaşmaya göre, Türkiye ile Azerbaycan arasında yetkili makamları sorumlulukları dahilinde, askeri sağlık alanında eğitim ve iş birliği artırılacak.

Anlaşma, iki ülke arasında askeri sağlık alanında personel, malzeme, teçhizat, bilgi ve tecrübe değişimini de kapsıyor.