Türkiye'nin ilk yerli güneş paneli fabrikasında üretim kapasitesi artacak

ANKARA (AA) - Türkiye'nin ilk entegre güneş paneli fabrikasının üretim kapasitesinin 500 megavattan 1000 megavata çıkarılması amacıyla Kalyon Holding ve Çin Elektronik Teknolojisi Grubu Şirketi (CETC) arasında anlaşma yapıldığı bildirildi.

Kalyon Holding'ten yapılan açıklamaya göre, Başkent Organize Sanayi Bölgesin'de 400 milyon dolar yatırımla kurulan ve 19 Ağustos'ta faaliyete başlayan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın kapasite artışıyla birlikte istihdam 1400 kişiden 2 bin 100 kişiye çıkacak.

Video konferans sistemi ile yapılan imza törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, CETC Yönetim Kurulu Başkanı Zhaoxiong Chen katıldı.

Dünyada ilk olma özelliğine sahip fabrikanın hücre ve güneş paneli üretiminin 1000 megavata çıkarılması çalışmalarının gelecek yıl haziranda tamamlanması beklenirken, Ar-Ge dahil güneş paneli üretiminin 4 aşaması da tek çatı altında toplanacak.

Açıkalamada görüşlerine yer verilen Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, yenilenebilir enerji kaynaklarına yeni yatırımlar yaptıklarını belirterek, "Fabrikamızı yeni açmamıza rağmen yatırımımızı büyütme kararı aldık. Çünkü ülkemiz yüksek güneş enerji potansiyeline sahip. Ayrıca, dünyada yükselen ihtiyaca baktığımızda ihracat kapılarının açık olduğunu ve hem yurtiçinden hem de yurtdışından ciddi talepler olduğunu görüyoruz. CETC ile uzun süredir devam eden verimli bir iş birliğimiz var. Bugün de kapasite artışı yatırımımız için gerekli olan ana ekipmanların satın alınmasını öngören bir anlaşma imzalıyoruz. İlave yatırımımızda ilk üretim, 2021 Haziran ayında başlayacak. İstihdam sayımız ise 1400 kişiden 2 bin 100 kişiye çıkacak." ifadelerini kullandı.

CETC Yönetim Kurulu Başkanı Zhaoxiong Chen de iki büyük ülke olan Çin ve Türkiye'nin, çeşitli alanlardaki iş birliklerini istikrarlı bir şekilde sürdüğünü ifade ederek, "Türkiye'nin ilk fotovoltaik sanayi zinciri üretim hattı kuruldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tüm dünyada etkisini sürdürüyor ancak salgın, birlikte çalışma konusundaki güvenimizi ve kararlılığımızı durduramaz. CETC, Kalyon Holding ile iş birliğini derinleştirmek için bu anlaşmayı fırsat olarak görüyor." değerlendirmesinde bulundu.