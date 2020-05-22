Türkiye'nin ilk pandemi hastanelerinden Tuzla Devlet Hastanesi'nde yüzler gülüyor

İSTANBUL (AA) - ADEM KOÇ - İstanbul'da ilan edilen ilk pandemi hastanelerinden olan Tuzla Devlet Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs ile mücadele devam ederken, vaka sayılarındaki düşüş yüz güldürüyor.

İstanbul'un doğu tarafından giriş noktası olan ve bu sebeple hassas bir konumu bulunan Tuzla'da Kovid-19'un izini süren filyasyon ekiplerinin ve salgınla mücadelede fedakarlığın sembolü haline gelen sağlık çalışanlarının gayreti ilk günkü gibi sürüyor.

Kentteki oluşturulan ilk pandemi hastaneleri arasında yer alan Tuzla Devlet Hastanesi'nde, 20 Mayıs tarihine kadar 18 bin 377'si pandemi polikliniğinde, 944'ü çocuk pandemi polikliniğinde olmak üzere, toplam 19 bin 321 hasta muayene edildi.

Pandemi katlarında yatışı yapılan hasta sayısı 814, pandemi yoğun bakımda ise 103 oldu. Yoğun bakımdaki 70 kişi, pandemi servisindeki 3 kişi ise hayatını kaybetti. Evde izolasyon önerisi ile 788 hasta taburcu edilirken, hastanede pandemi katlarında 26, pandemi yoğun bakım bölümünde ise 21 kişinin tedavisi sürüyor.

Tuzla İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Karakaşlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tuzla'nın İstanbul'un giriş noktalarından olduğunu belirtti.

İlçede 5 büyük organize sanayi bölgesi, tersaneler bölgesi ve askeri kışlaların bulunduğunu aktaran Karakaşlı, "Dolayısıyla toplu alanların olduğu yerler ve koronavirüsün yayılması için uygun ortamların olduğu yerler. Biz buna en başından beri hazırlıklıydık, bununla ilgili eğitimlerimizi tamamladık. Koronavirüs rehberi bizim sahadaki en büyük yardımcımız oldu, hızlıca ekiplerimizi oluşturduk. Şu an toplamda 50 ekiple çalışıyoruz, ikişerliden 100 kişi sadece filyasyonla uğraşıyor. En başından beri böyle başladık, dolayısıyla önlemlerimizi çok hızlı almış olduk." diye konuştu.

Karakaşlı, şöyle devam etti:

"Tuzla'daki koronavirüs vaka sayısı İstanbul ile doğru orantılı şekilde artmaktaydı. Bakanlığımızın oluşturduğu birtakım uygulamalarla filyasyon ekiplerimizin güçlü ve dinamik çalışmasıyla bu vaka sayılarını ilk önce durdurduk, şimdi de geriye çekmeye başladık. Vakalar çoğalmaya başlarken, şu saatlerde neredeyse yarıya düşmüş durumda.

Filyasyon ekiplerimiz sahada, şehre giriş çıkışlarda ateş ölçümlerimiz kontrolümüzde devam ediyor, bütün toplu yaşam alanlarında acil eylem planlarımız hazır, onlarla 24 saat irtibat halindeyiz en ufak bir vakada temaslı sayısına, vakanın izole edilmesine hep birlikte katkı sunuyoruz. Biz hazırlıklıyız, devam ediyoruz, muhtemelen yakın zamanda daha alt seviyelere düşmüş olacağız vaka sayısı bakımından."

- "Şu an o pik noktasının yüzde elli altındayız"

Tuzla'da da Türkiye genelinde olduğu gibi bir pik noktası yaşadıklarını söyleyen Karakaşlı, "Şu an o pik noktasının yüzde elli altındayız. Ekiplerimizin çalışması sayesinde vaka sayımız yarı yarıya düştü. Binli rakamlardan beşyüzlü rakamlara çektik, vaka sayılarımızı. Şu an böyle, amacımız sıfırı bulmak tabii ki." dedi.

Dr. Ahmet Karakaşlı, vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Biz sahada çalışmaya devam ediyoruz, bu tek taraflı olmamalı, vatandaştan da bir destek bekliyoruz. Evde kal sloganı çok uygun bir slogan. Gerçekten teması en aza düşürmemiz gerekmekte. Eğer bize bu anlamda destek olursa vatandaşlarımız, biz bu vakadan kurtuluruz ama bunun için hep birlikte bir gayret göstermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

- "Malzeme yönünden hiçbir sıkıntımız olmadı"

Tuzla Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Selçuk Bozhalil de koronavirüs salgını başladığından beri bakanlık algoritmaları ölçüsünde gerekli tedbirleri aldıklarını dile getirdi.

Bozhalil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar pandemi polikliniğinde 20 bine yakın hasta muayene edildi ve 13 bin civarında da sürüntü alındı. Sürüntülerin pozitif olma oranı da yüzde 10,3 civarında oldu. Tuzla'da en başarılı olduğumuz yön, personelimize çok az sayıda bulaş olması. Bugüne kadar 7-8 personelimize bulaş oldu. Onların da hepsi evde ve hafif olarak atlattılar.

Malzeme yönünden hiçbir sıkıntımız olmadı. Personelimizi koruma amaçlı tüm malzemeler temin edildi ve kullanıldı. Bu da zaten personeldeki bulaşı azlığının en büyük nedenlerinden biri. Hastanemizde daha önce 21 yataklı yoğun bakım vardı. Pandemi başlar başlamaz, bu 46 yatağa çıkarıldı ve şu anda 46 yataklı bir yoğun bakım ünitemiz var, üçüncü basamak."

Hastanede doluluk oranının ilk günlerde yüksek olduğunu aktaran Bozhalil, "İlk günlerde yoğun bakımlar doluydu, servisler doluydu ama daha sonra bugünlerde yüzde elli, yüzde altmıştan fazla azalma oldu. Şu anda, daha önce 150 olan hasta sayımız normal serviste 24'e, yoğun bakımda da 21 civarına düştü. İyi bir çalışma oldu, hekimlerimiz özellikle sağlık personelimiz çok iyi bir reaksiyon gösterdiler. Çok özverili çalıştılar, bu özveri de bu başarının yakalanmasında en önemli etkenlerden biri." diye konuştu.

Bozhalil, vatandaşların özellikle yakın temastan uzak durmaları ve sosyal mesafe kuralına riayet etmeleri gerektiğini vurguladı, maske kullanımının önemine dikkati çekti.

Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu dönemlerin haricinde de kalabalık yerlere gidilmemesi gerektiğini belirten Bozhalil, "Bu süreçte sağlık personelimiz, bakanlığımız, hükümetimizin destekleriyle çok iyi bir süreç geçirdiğimizi zannediyorum, çok başarılı olduk ülke olarak. Bu konuda emeği geçenlere, özellikle sağlık personelimize çok teşekkür ediyoruz." dedi.

- "Şu an aşağı yukarı yarı yarıya bir düşüş var"

Tuzla İlçe Sağlık Müdürlüğü Filyasyon Ekibi Koordinatörü Uzman Doktor Buğu Usanma Koban ise filyasyon ekipleri olarak bir gün içerisinde yaptıkları işin birkaç ayağı olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir tanesi pozitif çıkan vakaların evde takip edilenlerini biz takip ediyoruz. Bu kişilerin ilaçlarını temin etmek, semptomlarını sorgulamak, gün gün gidişatlarını gözlemlemek bizim görevimiz. Bunun dışında bu kişilerin temas ettiği kişiler varsa bunları belirleyip sisteme işlemek, bu kişilerin takibi, eğer semptomları varsa gidip tekrar numune alınması, test yapılması da bizim görevlerimiz arasında. Gün içerisinde de sistemimize düşen vakaların hem ilaçlarının gönderilmesiyle işlere başlıyoruz, temaslarını sisteme ekliyoruz, tek tek onlara ev ziyareti yaparak izolasyon kurallarını anlatıyoruz, başka temaslar da varsa onları da ekliyoruz, numune alınacaklardan da test yaparak işlerimizi bu şekilde yürütüyoruz."

İlk haftalarda izolasyon kuralları tam yerleşmediğinden temaslı sayıları ve pozitif vakaların fazla olduğunu ifade eden Koban, "Süreç ilerledikçe artık izolasyon anlaşıldı, temaslılar azalmaya, semptomlar da gerilemeye başladı. Şu an aşağı yukarı yarı yarıya bir düşüş olduğunu söyleyebilirim." şeklinde konuştu.



