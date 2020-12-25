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Ekonomi Türkiye'nin ilk lityum üretim tesisi yarın törenle açılacak
Ekonomi

Türkiye'nin ilk lityum üretim tesisi yarın törenle açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katılacağı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in hazır bulunacağı açılış Eskişehir'de gerçekleşecek

Yeniakit Publisher
2020-12-25 13:27:18 -
Türkiye'nin ilk lityum üretim tesisi yarın törenle açılacak

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'nde kurulu Eti Maden Tesisleri'ndeki lityum karbonat üretimine tesisi yarın açılacak.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) başta olmak üzere tüm elektrikli otomobillerin, mobil telefonların, elektrikli araçların bataryalarında ve elektrikle çalışan aletlerin pillerinde kullanılan lityum, Türkiye’de ilk defa yerli olarak bordan üretilecek.

İlk etapta yıllık 10 ton lityum üretilecek tesisin resmi açılışı, yarın saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katılacağı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in hazır bulunacağı programla gerçekleşecek.

Kapasitesinin daha sonra yıllık 600 tona ulaşması planlanan tesis, Anadolu Ajansı (AA) ekipleri tarafından görüntülendi.



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