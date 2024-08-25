Türkiye'nin ilk İHA'sı herkesi şok etti! Flyer One İHA ilk dijital sertifikasyonlu hava aracı olmaya hazırlanıyor!

Istari Digital, Lockheed Martin’in iştiraki Skunk Works tarafından geliştirilen X-56A İHA’sı üzerinde yenilikçi bir modifikasyon gerçekleştirerek ortaya çıkardıkları Flyer One’ı duyurdu. Şirket, İHA’yı Flyer One olarak adlandırarak Wright kardeşler tarafından yapılan ilk uçağa atıfta bulunuyor.



Şirket, Flyer One’ı dünyanın ilk dijital sertifikalı hava aracı unvanına hazırlıyor. Dijital sertifikasyon, Formula 1 gibi sektörlerde yaygın olsa da havacılık alanında henüz herhangi bir araç için bu sağlanamadı.

Flyer One; uçakların nasıl geliştirildiği, test edildiği ve sertifikalandırıldığı gibi konularda bir ilerlemeyi temsil ediyor. Bu şeffaflık ve çaba, teknolojik gelişmeyi göstermesinden ziyade, sektöre inovatif bir bakış açısı getirmesi ve bir değişimin öncüsü olması bakımından önem arz ediyor.

Bu doğrultuda Istari Digital, herhangi bir fiziksel prototip oluşturmadan evvel İHA’nın bir dijital ikizini oluşturmayı ve böylece sertifikalandırmayı hedefliyor. Bu gelişmeyle hava aracı geliştirme hızını, yazılım sektöründe yaşanan hızlı gelişmelere eşitlemek amaçlanıyor.

Istari Digital ve Skunk Works, kısa süre önce Kritik Tasarım İncelemesi (CDR) sürecini başarıyla tamamlayarak projenin bir dönüm noktasını geçmiş oldu. Bu dönüm noktasının aşılmasıyla uçağın gerçek potansiyelini ortaya çıkaracak ilk dijital uçuş ikizinin oluşturulmasına yakın gözüyle bakılıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO



Istari Digital’in kurucusu Will Roper, “Dijital dönüşüm, tıbbi cihazlardan sürat teknelerine dek her sektörü hızlandırıyor. Ancak savunma sanayi, fikri mülkiyet hakları ve sınıflandırılmış gizli veriler sebebiyle bu değişime ayak uyduramadı. Bu gelişme ile yenilikçi çözümlere olan bağlılığımızı ve müşterilerimizin bunları kullanma konusundaki güvenini gösteriyoruz” sözleriyle gelişmeyi değerlendirdi.

X-56A drone’u hakkında

Flyer One’ın üzerine geliştirildiği platform olan X-56A, havacılık sektöründeki ciddi problemlerden kanat sarsıntısına karşı geliştirildi. Kanat sarsıntısı problemi, uçağın esnekliği ve aerodinamik etkiler arasındaki potansiyel tehlikeyi ifade etmektedir. Skunk Works ekibi, sarsıntıyı hassasiyetle tahmin edebilecek ve kontrol edebilecek bir tasarım üzerinde çalışmaya 2005 yılında başladı. Bu doğrultuda X-56A, Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı’nın Çok Amaçlı Aeroelastik Gösterici (MAD) programı kapsamında Çok Amaçlı Teknoloji Test Aracı olarak geliştirildi ve ilk uçuşuınu 2013 yılında gerçekleştirdi.