Türkiye’nin ilk gökmen adayları BTSO meclis toplantısına konuk oldu

BTSO çatısı altındaki 70 meslek komitesini bir araya getiren toplantıda konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, firmaların yaşadıkları sorunları çözüme kavuşturmak ve işletmeleri geleceğe hazırlamak için çalışmaya devam ettiklerini aktardı. Meslek komitelerinden gelen her görüş, öneri ve talebi başta TOBB olmak üzere ilgili kurum ve Bakanlıklara ilettiklerini belirten Başkan Burkay, tüm bu girişimlerin neticesinde üretimi, istihdamı ve ihracatı destekleyen birçok düzenlemenin hayata geçtiğini ifade etti. Başkan Burkay, reeskont kredilerinin günlük kullanım limitlerinin artırılması, KOBİ tanımının güncellenmesi, ihracat dövizlerinin bozdurulma zorunluluğunun kademeli olarak kaldırılması ve kur korumalı mevduatlara dönüşüm yükümlülüğünün azaltılması ve çıkış stratejisinin önceden açıklanması konusunda yapılan düzenlemeler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetimine teşekkür etti.

İş dünyası ile istişare edilerek hazırlanan Orta Vadeli Programın iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi açısından önemli fırsatlar barındırdığını ifade eden Başkan Burkay, “Son dönemde enerji ve işgücü maliyetlerimiz arttı. Birçok firmamız bu artışları fiyatlarına tam olarak yansıtamadı. İhracatçılarımız için 11 bankayla yapılan vadesiz kredi protokolü ve KOBİ’ler için limitin yükseltilmesi gibi adımlara rağmen finansmana erişim konusunda yaşanan sıkıntılar, neredeyse tüm komitelerimizin dile getirdiği ortak sorunlar olmayı sürdürüyor. Ayrıca enflasyon muhasebesi artık bütün işletmelerimiz için zorunlu ihtiyaç haline geldi. Yatırım ortamının iyileştirilmesi, enflasyon-kur makasının daraltılması, enflasyon-faiz dengesinin sağlanması en önemli beklentilerimiz arasında. Üyelerimizin dile getirdiği bütün bu konularda da girişimlerimizi sürdürüyoruz. Kalkınma hedeflerimizin temelini oluşturan nitelikli üretimin desteklenmesi, işletmelerimizin finansmana erişimlerinin sağlanması, yeşil ve dijital dönüşüme yönelik atılacak güçlü adımlar, ekonomimizi sürdürülebilir ve daha rekabetçi bir yapıya kavuşturacaktır. Bu çerçevede küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde öngörülebilir bir yapının orta vadeli programla yeniden güçlendirilmesi oldukça değerli bir adımdır” diye konuştu.

BTSO’da göreve geldikleri 2013 yılında önemli bir vizyon ortaya koyduklarını vurgulayan Başkan Burkay, 16 makro proje hedefi ile başladıkları yolculukta 60’tan fazla projeyi meslek komitelerinin destekleri ile bir bir hayata geçirdiklerini anlattı. Burkay, TEKNOSAB, BUTEKOM, Bursa Model Fabrika, MESYEB VE GUHEM gibi projelerin, sadece Bursa’nın değil Türkiye’nin de en önemli değerleri arasına girdiğini belirterek şöyle devam etti;

“Bu süreçte kurduğumuz hayallerimizden biri de Cumhuriyet tarihimizin en önemli mimari yapılarından biri olan Kirazlıyayla Sanatoryumunu ‘yaşam boyu eğitim merkezi’ kimliğiyle yeniden Bursamıza kazandırmaktı. Anıtkabir’in de mimarı olan Emin Onat ile ülkemizin ilk kadın mimarlarından Leman Tomsu tarafından tasarlanan eşsiz bir yapıyı Cumhuriyet tarihimizin en geniş restorasyon çalışmalarından biriyle yeniden Bursamızın ve ülkemizin hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz. Uludağ’ın marka kimliğine de büyük katkısı olacak Bursa Business School, akıl ve bilginin buluşma merkezi kimliğine sahip.”

Bursa Business School ve Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi işbirliğinde Türkiye adına bir ilki gerçekleştirerek 19 ülkeden 70’i aşkın astronot ve kozmonotun katıldığı Planetary Congress’e ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Başkan Burkay, “Bursa’da uzay ve havacılık konusunda yeni ufuklar açmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz Kongre, aynı zamanda Bursa Business School markamızın uluslararası alanda vitrine çıktığı ilk büyük organizasyon. Uzay çalışmalarında yeni işbirliklerinin ve uzay teknolojilerindeki son gelişmelerin yakından takip edilmesine imkan sağlayan bu önemli buluşmanın Bursamız ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Önümüzdeki süreçte de Planetary Congress gibi büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmayı sürdüreceğiz” dedi.

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Uluslararası rekabetin teknolojideki gelişmelere bağlı olarak artık yeryüzünden gökyüzüne taşındığını ifade eden Başkan Burkay, “Uzun yıllar uzayın keşfi bir devlet politikası olarak uygulanırken, günümüzde özel şirketler de artık bu yarışın içerisinde yer almaya başladı. Uzay faaliyetleri için gerekli insan kaynağının yetiştirilmesi, gerekli ekipmanların üretilmesi, uluslararası iş birlikleri, farkındalığın artırılması gibi hususlar da tamamlayıcı bir ekosisteme duyulan ihtiyacı gösteriyor. Bizler de ‘Milli Teknoloji Güçlü Sanayi’ vizyonuyla uzay çalışmalarına yeni bir boyut kazandırdık. Özellikle GUHEM gibi Avrupa’nın en önemli uzay havacılık ve deneyimleme merkezlerinden biriyle de bu alanda önemli bir farkındalık oluşturduk. Bugün toplantımızda uzay ve havacılık çalışmalarına gönül vermiş, isimlerini uzay ve havacılık tarihine yazdırmayı başarmış isimler var. Ülkemizin ilk gökmen adayları olarak hepimiz için gurur vesilesi olan Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever ile Astronot Eytan Stibbe’yi konuk ediyoruz. BTSO olarak ülkemizin küresel uzay yarışında üst sıralarda yer alması için desteklerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Planetary Congress için Bursa’da bulunan Türkiye’nin ilk gökmen adayları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever ile Astronot Eytan Stibbe de toplantıya konuk oldu. Tuva Cihangir Atasever, Türkiye’nin ilk uzay yolculuğunun bir parçası olmaktan onur duyduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2022 yılında açıklanan Türkiye’nin ilk astronot seçim sürecine şüphe etmeden başvurduğunu söyleyen Atasever, bu görevin gelecek nesillere ilham vereceğine inandığını kaydetti. Bursa’ya ilişkin de görüşlerini paylaşan Atasever, “Bursa’ya ilk defa bu kadar uzun süreli geldim. Şehrinizin tarihiyle bağdaşıp, geleceğe nasıl bakabildiğini görmek beni çok etkiledi. BTSO’nun iki eserini spesifik olarak tanıma imkanı buldum. Uzay Kaşifleri Derneği’nin kongresinin gerçekleştiği Bursa Business School ve GUHEM’i görme şansım oldu. Bu eserleri ülkemize kazandırdığınız, ülkemizin geleceğine tohumlar ektiğiniz için bir astronot adayı olarak değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğinin, stratejik bekasının ve aydınlık yarınlarının uzay teknolojilerinden geçtiğine inanmış bir Türk genci olarak BTSO Başkanı İbrahim Burkay’a teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Uzay görevi icrası ile birlikte Türkiye’de gelecek nesillerin hayallerinin sınırı artık gökyüzü değil uzayın derinlikleri olacak diyen Türkiye’nin ilk gökmen adayı Alper Gezeravcı ise, “Bu görev birçok ülkenin 600’e yakın astronotu tarafından icra edilmiş. Biz de bu ülkelere dahil oluyoruz. Dünyada bir ilki gerçekleştirmiyoruz ama ülkemizin tarihinde bir ilke imza atıyoruz. Bugünün çocukları, gelecek nesillerimiz açısından çok önemli, özgüvenlerini ayağa kaldıracak bir adım olacak. Sembolik değeri, yaptığımız objektif faaliyetlerin çok ötesinde. Bugün dünya üzerinde milyarlarca insan için yürümek çok sıradan bir faaliyet. Ama hangi anne babanın hayatında, gönlünde evladının ilk adımı önemsizdir? Bu adım da ülkemiz için çok değerli bir adım. Devletimizin iradesine, kadirşinas milletimizin mütevazi imkanlarıyla gerçekleştirmemize imkan verdiği bu görev için hepinize, Türkiye Cumhuriyeti’ne minnettarım” dedi.

Axiom Misyon 1 adlı özel astronot görevine seçilerek Uluslararası Uzay İstasyonu´na (ISS) giden astronot Eytan Stibbe, teknolojiden eğitime her şeyin geleceğinin uzaya bağlı olduğunu söyledi. ABD, Çin, Rusya ve Avrupa ülkelerinden astronotlarla birlikte Bursa’ya geldiklerini kaydeden Stibbe, “Planetary Congress’te astronotlarla birlikte uzayın geleceğini konuşuyoruz. Uzaya gitmek bir hayaldi ve ben bunu gerçekleştirebildim. Türkiye de yakında aramıza katılacak. Bu çok önemli bir misyon. Biz herkesi bu sürecin bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz. Çocukları, iş insanlarını uzay çalışmalarına dahil etmeyi istiyoruz. Bu konuda Bursa’daki GUHEM gibi bir merkez de yapabiliriz. Böylece uzay misyonlarının önemi ve hedefleri daha iyi anlaşılabilir” şeklinde konuştu.

Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısının ardından BTSO Eylül Ayı Meclis toplantısı BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur tarafından açıldı. Meclis gündemine ilişkin üyelere bilgi veren Uğur, konuşmasında şunları söyledi: “Dünyanın ekonomik açıdan çok hızlı bir değişim içine girdiği bir dönemdeyiz. İş dünyası olarak bu değişimi çok yakından takip etmemiz gerekiyor. BTSO yönetim kurulumuz, meslek komitelerimiz ve sektör konseylerimiz, bu istikamette çalışmalarına devam ediyor. Özellikle eylül ayını çok yoğun bir tempoda tamamlıyoruz. Meslek komitelerimiz sektörleriyle ilgili dernek ve meslek kuruluşlarıyla işbirliği içinde sorunları tespiti ve çözümü için girişimlerde bulunmaya devam ederken, sektör konseylerimiz de geniş çalıştay programları ile gelecek vizyonlarını oluşturmayı hedefliyor. Özverili çalışmaları için tüm Meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.