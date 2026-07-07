Türkiye'nin ilk engelli kadın pilotu Roma'da 2 kürsüye çıktı: Rally5'te birinci

İtalya'nın başkenti Roma'da 3-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenen FIA Avrupa Ralli Şampiyonası'nda Türk azmi zirveye çıktı. Türkiye'nin ilk engelli kadın pilotu Kübra Denizci Keskin, Rally di Roma Capitale'de iki ayrı sıralamada kürsüye ulaşarak çifte başarıya imza attı.

Çifte Zafer: Kübra Denizci Keskin İtalya'da Zirvede

Keskin, Rally5 kategorisinde birincilik elde etti. Aynı organizasyonda İtalya Kadın Pilotlar Kupası'nı da üçüncü sırada tamamladı.

Böylece Avrupa'nın en zorlu asfalt rallilerinden birinde tek yarışta iki kürsüyü birden Türkiye'ye taşıdı.

197 Kilometrelik Zorlu Mücadele

Avrupa'nın en çetin asfalt rallileri arasında gösterilen organizasyona 130 ekip katıldı. Pilotlar 11 özel etap ve 197 kilometrelik parkurda zamana karşı yarıştı.

Keskin, hem hızın hem de dayanıklılığın sınandığı bu zorlu etapları üstün bir performansla tamamladı.

Elden Gaz-Fren Sistemli Ford Fiesta ile Direksiyon Başında

Keskin, elden gaz-fren sistemiyle özel olarak donatılmış Ford Fiesta Rally5'in direksiyonuna geçti. Bu özel donanım, gazı ve freni elleriyle kontrol etmesini sağladı.

Kilometrelerce süren çetin parkurda aracına tam hakim oldu. Engel tanımayan azmiyle rakiplerini geride bıraktı.

Osmangazi Belediyesi ve Team Binance TR'yi Temsil Etti

Keskin, yarışta Osmangazi Belediyesi'ni temsil etti ve Team Binance TR adına mücadele verdi. Direksiyon başında yanında co-pilotu Kerem Deveci yer aldı.

İkili, uyum içinde geçtikleri etaplarda kürsüyü hedefledi ve başardı.

Sıradaki Durak: Barum Czech Rally Zlin

Keskin, şimdi gözünü şampiyonanın bir sonraki ayağı Barum Czech Rally Zlin'e çevirdi. Geçen yıl bu organizasyonda kendi kategorisinde zirveyi görmüştü.

Bu yıl aynı başarıyı tekrarlayarak Türkiye'ye yeni gururlar yaşatmayı hedefliyor.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Kübra Denizci Keskin kimdir? Türkiye'nin ilk engelli kadın pilotudur.

İtalya'da hangi dereceleri aldı? Rally di Roma Capitale'de Rally5 kategorisinde birinci, İtalya Kadın Pilotlar Kupası'nda üçüncü oldu.

Hangi araçla yarıştı? Elden gaz-fren sistemiyle özel donatılmış Ford Fiesta Rally5 ile yarıştı.

Sıradaki yarışı nerede? Barum Czech Rally Zlin'de mücadele edecek.