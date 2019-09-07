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Türkiye’nin ilk diş hekimliği diplomalarından biri Denizli’den

Denizli’de Türkiye’deki ilk diş hekimliği diplomalarından birini alan kişinin torunu Abdullah Sefa Dalbudak dedesinin izinden giderek 25 yılı aşkın süredir diş doktorluğu yapıyor.

07 Eylül 2019 Cumartesi 10:55
Türkiye’nin ilk diş hekimliği diplomalarından biri Denizli’den

Denizli’de Türkiye’deki ilk diş hekimliği diplomalarından birini alan kişinin torunu Abdullah Sefa Dalbudak dedesinin izinden giderek 25 yılı aşkın süredir diş doktorluğu yapıyor. Aynı zamanda dedesinin okuduğu fakülteyi bitiren diş hekimi Dalbudak edindiği meslekten memnun olduğunu dile getirdi.


1930 yılında Denizlili diş hekimi Abdurrahman Efendi diye bilinen hekim İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olarak Türkiye’de ilk diş hekimliği diplomasına sahip oldu. Abdurrahman Kahraman’ın torunu olan Abdullah Sefa Dalbudak üniversiteye geçiş yıllarında dedesinin izinden gitmeyi tercih etti. Dedesiyle aynı fakülteyi bitiren Dalbudak 1988’de diş hekimi diplomasını alarak 25 yılı aşkın süredir aynı mesleği yapıyor. Dalbudak Denizli’de bulunan muayenehanesinde kendi diplomasının yanında dedesine ait 1930 yılından kalma diplomanın ise hep duvarda asılı kalacağını belirtti.


Dedesinin izinden gittiği için memnun olduğunu dile getiren Diş Hekimi Abdullah Sefa Dalbudak, “Diploma 1930 yılında Isparta doğumlu diş hekimi Abdurrahman Efendi diye geçen, aile arasında Abdi diye bilinen dedeme ait benim aynı okulundan mezun olduğum İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden alınmış bir diplomadır. Ben de aynı fakülteden 1988’de mezun oldum. Bu diploma yaklaşık olarak 25 senedir muayenemde asılı durmakta. Dedemin ilk diploması. 1928 yılında Tababet ve Şuabat kanunu var. O kanundan sonra diş hekimliğinde icra edilecek konular ayrılıyor. ‘Örneğin diş hekimi şunları yapabilir’ diye ayrılıyor. Bu diplomanın diş hekimlerinin ne yapabileceğini belirten o kanun çıktıktan sonra verilen ilk diploma özelliği var. Dişçi olmamda dedemin de etkisi var. Ben Meslek Lisesi Elektrik Bölümü mezunuyum. Niyetim aslında elektrik mühendisliğiydi. Hiç de beklemiyordum ama kendimi birden diş hekimliğinde kendimi buldum. Çok da memnunum. Mesleğimi yaklaşık 25-30 seneden beri icra etmekteyim”.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 10:55
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