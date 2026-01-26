Türkiye’nin ilk başörtülü valisine saldırmışlardı… İşçi kıyımı yapanlara anladıkları dilden cevap

CHP ve “havuz medyası” boğazlarına kadar battıkları yolsuzluk, rüşvet, irtikap, vaatlerini yerine getirmeme, sözünü tutmama gibi rezilliklerini unutturmak için, karşıt görüşü lekelemeye devam ediyor. Son olarak Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı’ya saldıran Sözcü gazetesi, 2024 seçim sürecinde CHP’nin adayı Burcu Köksal’ı destekleyen işçinin valilik tarafından sürüldüğünü ileri sürdü. Akit, söz konusu haberin yalan olduğunu, yerel kaynaklardan aldığı bilgilerle ortaya koydu.

Konuya dair bir de AK Parti’den açıklama geldi. İl Genel Meclisi Üyesi AK Parti Grup Başkanvekili Av. Ömer Dayı, CHP’li belediyelerin işçi kıyımı yaptığını hatırlatarak, Kübra Güran Yiğitbaşı’nın boş isnatlarla hedef alınmasına tepki gösterdi.

Dayı’nın açıklamaları şöyle:

Afyonkarahisar’da 2024 yerel seçimlerden sonraki süreçte CHP’li Afyonkarahisar Belediyesinde siyasi görüşleri nedeni ile yüzlerce işçi haksız ve hukuksuz bir şekilde işten çıkarıldı. Çıkarılan işçilerin yerine binin üzerinde işçi alımı yapıldı. Bu alımların İŞKUR’a gerekli ilan ve usullere uyulmadan yapılması nedeni ile Afyonkarahisar Belediyesine milyonlarca TL idari para cezası uygulandı.

Afyonkarahisar Belediyesi’nde neredeyse görev yeri değiştirilmeyen memur kalmadı. Görevinden alınmayan, haksızlığa uğramayan birim müdürü bulunmuyor. Hatta yerlerine atanan birim müdürleri de sürekli değişiyor. Afyonkarahisar Belediyesinde yaşanan “mobbing” ve “sürgün” uygulamaları rutin hale gelmiş ve hat safhaya ulaşmışken, CHP il başkanının olmayan bir “mobbing” ve “sürgün” iddiası ile yaptığı açıklamayı büyük bir tutarsızlık örneği görüyoruz.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi bünyesindeki tüm personel, İş Kanunu ve yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde görev yapmaktadır. Tüm personellere ilişkin ve görevlendirme uygulamalarında yasal olmayan hiçbir işlem söz konusu değildir. Yaklaşık 400 personel için uygulanan bu görevlendirmeler, standart, şeffaf ve mevzuata uygun usullerle gerçekleştirilmektedir. Afyonkarahisar İl Özel İdaresi personelleri çalışma şartları, özlük hakları, maaş ve diğer sosyal haklar bakımından ülkemizde benzer kurumlar arasında örnek gösterilmektedir.

CHP zihniyetinin kendi yönetimlerin altında yaşanan uygulamaları görmezden gelerek Afyonkarahisar İl Özel İdaresi ve Sayın Valimiz Kübra GÜRAN YİĞİTBAŞI’na yönelik söylemleri mesnetsiz iddialardan öteye geçmemektedir. Kamu vicdanında hiçbir şekilde karşılık bulmamaktadır. Yatırım ve hizmetlerde Türkiye ‘ye örnek olan çalışmalar yapan Sayın Valimiz, Afyonkarahisar İl Özel İdaremiz, İl Genel Meclisimiz, Afyonkarahisar halkımız tarafından büyük bir takdir görmektedir.