Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçı firma listesine Doğu Karadeniz’den 11 firma girdi

Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçı firma listesine Trabzon, Rize ve Gümüşhane illerinden 11 firma girmeyi başardı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her yıl açıklanan ilk 1000 ihracatçı firma listesine, 20018 yılı ihracat sıralamasına göre Doğu Karadeniz bölgesinden 11 firma girmeyi başardı. Liste de Trabzon ilinden 9 firma yer alırken,Rize ilinden ve Gümüşhane illerinden birer firma yer aldı.

Trabzon ilinden Listeye giren firmalar;Ferrero Fındık İthalat İhracat A.Ş. fındık sektörü ihracatının lideri olarak ilk 1000 ihracatçı firma sıralamasında 33 üçüncü sırada yer alırken, diğer fındık ihracatçısı firmalar yanında, yaş meyve sebze firmaları ve Trabzon ilimizin sanayi sektöründe faaliyet gösteren en önde gelen firması olan Hekimoğlu Döküm Sanayi A.Ş. listeye sanayi sektöründen giren tek bölge firması oldu.

2017 yılına göre sıralamasını en faza yükselten firmalar ise yine Hekimoğlu Döküm Sanayi A.Ş. ile fındık sektörünün en köklü firmalarından olan Cirav Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Ltd.Şti. oldu. Bu iki firma bir önceki yıla göre sıralamasını yükseltti. Bunun yanında yaş meyve sebze sektörünün Türkiye ikincisi olanKalyoncu nakliyat Turizm Ticaret Ltd.Şti. listede 263 sırada yer alma başarısını gösterdi. Aynı grup firması olan ve yaş meyve sebze sektörünün önde gelen firmalarından Lider Gıda grubu;Lider Gıda Sanayi Dış Tic.Ltd.Şti. ve Ekin Gıda Dış Tic.Ltd.Şti. olarak 2 firması ile listeye girme başarısını gösterdi.

Rize ilinden ise madencilik sektörünün önde firması olan Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş. ilk 1000 ihracatçı firma listesinde 198 inci sırada yer aldı. Gümüşhane’den ise yine madencilik sektörünün önde gelen firmalarından olan Gümüştaş Dış Ticaret Ve Pazarlama A.Ş. listeye 601 inci sıralama ile girmeyi başardı.

11 firmanın ilk 1000 ihracatçı listesine girmesini değerlendiren Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan; Doğu Karadeniz Bölgesinin ihracat performansının her geçen yıl yükseldiğini ve bölgede faaliyet gösteren firmaların sektörlerinin öncü firmaları olduğunu, bu başarıları ile fındık ihracatında Türkiye sektör birincisinin ve yaş meyve sebze sektöründe de sektör 2’nci, 5’inci ve 7’nci firmalarının Trabzon ilinde faaliyet gösterdiğini ifade ederek bu firmalarımızın da ihracatta çok büyük başarılara imza atarak ilk 1000 ihracatçı arasına girme başarısını gösterdiklerini ifade etti.

Trabzon ilimizdeki sanayi sektörünün en önde gelen firması olan Hekimoğlu Döküm Sanayi A.Ş.’nin de bölgenin tek sanayi firması olarak ilk 1000 ihracatçı listesine girme başarısı göstermesinin de ayrı bir gurur kaynağı olduğunu belirten Gürdoğan, İlk 1000 ihracatçı firma listesine; Karadeniz Bölgesi illerinden en fazla Trabzon ilinden firmanın girme başarısı gösterdiğini ve bu kapsamda da Trabzon ilinden 9 firmanın listeye girdiğini belirtti.

Gürdoğan, önümüzdeki yıllarda bölge firmalarının daha büyük başarılara imza atacaklarını, köklü bir dış ticaret tecrübesine sahip olan Trabzon ihracatçı firmalarının bu tecrübeleri ile dünyanın tüm kıtalarına ihracat yaptıkları gibi, çok uluslu önde gelen global markalarında tedarikçisi olma başarısı gösterdiklerine vurgu yaptı.