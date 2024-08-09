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Ekonomi Türkiye'nin ilaç devi iflasın eşiğinde! Kötü haber geldi
Ekonomi

Türkiye'nin ilaç devi iflasın eşiğinde! Kötü haber geldi

Yeniakit Publisher
2024-08-09 07:57:00 - 2024-08-09 08:00:08
Türkiye'nin ilaç devi iflasın eşiğinde! Kötü haber geldi

Samsun’un ilaç devi Onfarma İlaç Sanayi Limited Şirketi iflasın eşiğine geldi. Firma konkordato ilan etti.

Samsun’un ilaç devi Onfarma İlaç Sanayi Limited Şirketi, konkordato talep etti. Mahkeme, 2 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi. İşte, iflasa dair tüm detaylar…
Samsun’da 2010 yılından beri ilaç üretimi yapan Onfarma İlaç Sanayi Limited Şirketi iflasın pençesine geldi. Konkordato talebinde bulunan şirkete mahkeme 2 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

Mali sıkıntılar çeken bir çok şirket kepenk indirmek zorunda kaldı. Bunlardan biri de Samsun’da faaliyet gösteren Onfarma İlaç Sanayi Limited Şirketi oldu.

İlaç depoları bulunuyordu

2010 yılında kurulan Onfarma, farklı tedavi gruplarında jenerik küçük hacimli parenteral preparatlar üretiyor. Müşterileri arasında ilaç depoları, eczaneler, klinikler ve hastaneler bulunuyor. Şirket, ürünlerini kardeş firması İmaretçioğlu Ltd. Şti. aracılığıyla Samsun Serbest Bölgesi’nde üretiyor.

Mahkeme süre verdi

Samsun Asliye Ticaret Mahkemesi, 2024/482 esas sayılı dosya üzerinden Onfarma için 2 aylık geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme, ön inceleme aşamasının kapatılarak tahkikat aşamasına geçilmesine karar verdi. Duruşma tarihi olarak 2 Ekim 2024 saat 10:40 belirlendi.

Onfarma, şirketin önceliği, hastaların sağlığı ve güvenliği. Son teknolojik üretim tesisleri, uluslararası standartlara uygun şekilde faaliyet gösteriyor.
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