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Türkiye'nin ikinci çocuk sokağı açılıyor

Esenler Belediyesi, açtığı Türkiye'nin ilk çocuk sokağının büyük ilgi görmesi üzerineikinci çocuk sokağını yaptı. Türkiye'nin ikinci çocuk sokağı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla hizmete açılacak.

04 Mayıs 2018 Cuma 22:30
Türkiye'nin ikinci çocuk sokağı açılıyor

Esenlerli çocuklar, güvenli, eğitici ve eğlenceli ikinci bir sokağa daha kavuşuyor. Esenler Belediyesi, daha önce hizmete açtığı ve içerisinde Anne Çocuk Kampüsü, Oyun Merkezi, Çocuk Kütüphanesi, Sinema, Açık Çocuk Bahçesi gibi alanları bulunun Türkiye'nin ilk çocuk sokağına bir yenisini daha ekliyor. İlk çocuk sokağının büyük ilgi görmesi üzerine Esenler Belediyesi her mahalleye bir çocuk sokağı açmak için harekete geçti. Menderes Mahallesi'nin ardından Fatih Mahallesi'ndeki 243. Sokak da yeniden düzenlenerek çocuk sokağı haline getirildi. Sokağın hemen bitişiğine de içerisinde çocuk oyun grupları ve süs havuzu da bulunan bir çocuk parkı yapıldı. İlk çocuk sokağı gibi burası da çocuklara; mutlu, sağlıklı, güvenli bir ortamda gönüllerince eğlenmelerine, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sokak oyunlarını öğrenmelerine ve anneleriyle birlikte kaliteli zaman geçirmelerine imkan sağlıyor.  

Tarih:             04.05.2018 Cuma

Saat:               14.00

Yer:                Fatih Mah. 243. Sk. (Üçbaşaran Camii yanı)/ESENLER

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 22:30
  1. Esenler Belediyesi

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