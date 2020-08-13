"Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırması (2)

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının bu yılki listesine 104 yeni sanayi kuruluşu girerken, bunlardan 43’ü İSO 500’den İSO İkinci 500’e düşen şirketlerden oluştu.

İSO, sanayi kuruluşlarının 2019 yılı verileri üzerinden yaptığı “İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019” araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, finansman giderleri, sanayi kuruluşlarının karlılıklarında temel belirleyicilerden biri olmayı 2019 yılında da sürdürdü. 2019 yılında yaşanan finansal gelişmeler ile enflasyon ve faiz oranlarında yaşanan düşüşler sonucu İSO İkinci 500’ün finansman maliyetleri önemli ölçüde azaldı.

2018 yılında 10 milyar TL olan finansman giderleri 2019 yılında yüzde 20,1 azalarak 8 milyar TL’ye geriledi. Böylece finansman giderlerinin faaliyet karına oranı 2019 yılında yüzde 52,6’dan yüzde 47,5’e indi. Bu düşüşe rağmen faaliyet karının yarısına yakın kısmının finansman giderlerine ayrıldığı görüldü.





- 2019 yılında da borç/özkaynak dengesinde iyileşme yaşandı





İSO İkinci 500’de özkaynakların toplam aktifler içindeki payı 2018 yılında yüzde 37,6 iken, 2019 yılında artışını sürdürdü ve yüzde 41,3’e yükseldi.

Toplam borçların payı ise 2018 yılında yüzde 62,4 iken, 2019 yılında yüzde 58,7’ye geriledi.

Bu durum, 2019 yılında borçlar/özkaynak dengesinin özkaynaklar lehine önemli bir gelişme gösterdiğini ortaya koydu. Böylece 2018 yılından sonra 2019 yılında da borç/özkaynak dengesinde iyileşme yaşandı. 2019 yılında karlarda sağlanan artış ile özkaynakların artırılması ve borçlanmanın daha az tercih edilmesi, İSO İkinci 500’ün mali yapısının iyileşmesine katkı sağladı.





- Mali borçlar azaldı





İSO İkinci 500’de 2017 yılında yüzde 50,9 ile oldukça yüksek oranlı artış gösteren mali borçlar, 2018 yılındaki sınırlı artışın ardından 2019 yılında yüzde 1,7 azaldı.

Böylece toplam mali borçlar 56,2 milyar TL’den 55,2 milyar TL’ye geriledi. Bu durum, firmaların 2019 yılında mali yapılarındaki iyileşmeye ağırlık verdiği ve ilave borçlanmadan kaçındığı şeklinde yorumlandı.

İSO İkinci 500’de, kısa vadeli mali borçların toplam mali borçlar içindeki payı 2018 yılında yüzde 47,3 iken, bu oran 2019 yılında yüzde 46,7’ye indi. Bu sınırlı düşüşte, mevcut borçların daha uzun vadeler ile yeniden yapılandırılması ve 2018 finansal şokundan sonra kamunun kullandırdığı orta-uzun vadeli destek kredi paketleri etkili oldu.

Sanayi kuruluşları, 2019 yılında orta-uzun vadeli mali borçlanma olanaklarına, bir önceki yıla göre özellikle yılın ikinci yarısında daha rahat erişti. Bu durum, sanayi kuruluşlarının 2019 yılında kısa vadeli mali kaynaklarının bir bölümünü orta vadeli kaynaklar ile değiştirmesini sağladı.

Sanayicilerin son yıllarda makul bir çözüm bulunmasını istedikleri konulardan biri olan KDV alacakları, gerek İSO 500 gerekse İSO İkinci 500 şirketleri için ciddi bir sorun olmayı sürdürüyor. 2019 yılında İSO 500’ün devreden KDV’si bir önceki yıla göre yüzde 1,9 artarak 10,8 milyar TL’ye yükselmişti. Bu yük İSO İkinci 500 için de 2019 yılında yüzde 7,8 artarak 1,9 milyar TL oldu.

Sanayinin içinde bulunduğu yatırım motivasyonunu ortaya koyan önemli bir veri de dönen ve duran varlıkların ilişkisi oluyor. Bu ilişkiye bakıldığında, İSO İkinci 500’de geçen yıl olduğu gibi bu yıl da duran varlıklar aleyhine olan bozulmanın sürdüğü görüldü. Dönen varlıkların payı yüzde 61,5’ten yüzde 63,6’ya yükselirken, duran varlıkların payı yüzde 38,5’ten yüzde 36,4’e geriledi.





- Kar ve zarar eden kuruluşlar





2019 yılında İSO İkinci 500 içerisinde kar eden kuruluş sayısı önemli ölçüde artarak 393’ten 430’a yükselirken, zarar eden kuruluş sayısı ise 107’den 70’e geriledi. Böylece kar eden kuruluş sayısı yeniden 400 sayısının üzerine çıktı.

Aynı yılda FAVÖK’e göre kar eden kuruluş sayısı 482 olarak gerçekleşirken, zarar eden kuruluş sayısı ise 18 oldu. Bu durum, 2019’da sanayi kuruluşlarının mali yapılarını iyileştirmeye ve karlılıklarını artırmaya odaklandıkları şeklinde yorumlandı.

İSO İkinci 500’ün istihdam verileri, sanayi sektörünün, istihdam ve nitelikli insan kaynakları için önemli alanlardan birini oluşturmayı sürdürdüğünü gösterdi. 2019 yılında İSO İkinci 500’de istihdam yüzde 4,1, ödenen maaş ve ücretler ise yüzde 25,8 arttı. Bu oranlar 2019 yılındaki zorlu koşullara rağmen İSO İkinci 500’ün istihdama katkısını sürdürdüğünü ortaya koydu.

2019 yılında İSO İkinci 500’de yabancı sermaye paylı kuruluşların sayısı beş yıl aradan sonra ilk kez arttı. 2014 yılında 71 olan kuruluş sayısı izleyen dört yıl boyunca gerilemiş ve 2018 yılında 59 olarak gerçekleşmişti. 2019 yılında ise İSO İkinci 500’de yabancı sermaye paylı kuruluşların sayısı 5 adet arttı ve 64’e yükseldi.





- Halka açık kuruluşlar





İSO İkinci 500’de halka açık kuruluşlar sayısına bakıldığında, 2017’de 35 olan bu sayının, 2018’de 37, 2019’da 35 ile yatay seyrettiği görüldü.

Halka açık kuruluşların sayısının sınırlı olması, sanayi sektörü ve sermaye piyasaları arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi gereğini bir kez daha ortaya koydu. Bu durum, sanayi şirketlerinin sermaye piyasalarına açılma ve bu piyasalardan fon sağlama konusunda desteklenmesinin oldukça önemli olduğuna işaret etti.





- Bu yılki listeye 104 yeni sanayi kuruluşu girdi





2019 yılı İSO İkinci 500 sıralamasında üretimden satışlar büyüklüğüne göre ilk sırayı “Panasonic Life Solutions” aldı. 482 milyon 130 bin lira ile birinciliğe oturan bu kuruluş, 2018 yılında İSO 500’de 490. sıradaydı. İkinci sırada ise 482 milyon 54 bin lira ile “Kervan Gıda” yer aldı. Kervan Gıda, 2018 İSO İkinci 500 sıralamasının 18’incisiydi. Üretimden satışlara göre üçüncü kuruluş ise 481 milyon 440 lira ile “AKA Otomotiv” oldu. Bu kuruluş da 2018 yılında İSO 500’ün 463’üncü sırasındaydı.

İSO İkinci 500’ün bu yılki listesine 104 yeni sanayi kuruluşu girdi. Bunlardan 43 tanesi İSO 500’den İSO İkinci 500’e düşen şirketlerden oluştu. Listeye geçen seneki İSO 1000 dışından giren yeni firma sayısı ise 61 oldu. 2018 yılının İSO İkinci 500 listesinden İSO 500’e çıkan firma sayısı ise 35 olarak gerçekleşti.

İSO İkinci 500’de yer alan ilk 50 sanayi kuruluşu ve üretimden satışları şöyle:

2019 2018 Kuruluşlar Üretimden Satışlar (Net TL) 1 - Panasonic Life Solutions Elektrik San. ve Tic. A.Ş. 482.130.093 2 18 Kervan Gıda San. ve Tic. A.Ş. 482.054.047 3 - AKA Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 481.439.818 4 - Ozon Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. 476.833.041 5 - Detay Gıda San. ve Tic. A.Ş. 475.786.951 6 47 Roteks Tekstil İhracat San. ve Tic. A.Ş. 474.986.301 7 57 Sampa Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 474.748.494 8 - Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. 473.994.630 9 30 DB Tarımsal Enerji San. ve Tic. A.Ş. 472.342.245 10 - B-Plas Bursa Plastik Metal İnşaat Enerji Madencilik Jeotermal Turizm Sivil Havacılık ve Tarım San. ve Tic. A.Ş. 472.131.370 11 - Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 471.642.029 12 + Özak Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. 469.837.556 13 3 Erişler Yem San. ve Tic. A.Ş. 469.798.185 14 23 YÜNSA Yünlü San. ve Tic. A.Ş. 469.622.670 15 40 Erdem Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 467.844.055 16 52 Coreal Alüminyum Kablo San. Tic. A.Ş. 467.401.461 17 100 Kula Yağ ve Emek Yem San. Tic. A.Ş. 467.195.040 18 - - - 19 - İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. 461.205.904 20 63 Mondi Kale Nobel Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 461.050.531 21 22 Ve-Ge Hassas Kağıt ve Yapıştırıcı Bant San. ve Tic. A.Ş. 459.926.495 22 19 Nemak İzmir Döküm Sanayi A.Ş. 458.035.702 23 - Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt Sanayi A.Ş. 455.962.154 24 50 Yorglass Cam San. ve Tic. A.Ş. 455.110.275 25 2 ORMA Orman Mahsulleri İntegre San. ve Tic. A.Ş. 454.683.947 26 70 Şimşek Bisküvi ve Gıda Sanayi A.Ş. 453.687.894 27 82 Mes Yağ ve Gıda San. ve Tic. A.Ş. 453.124.209 28 118 İ. E. Ulagay İlaç Sanayii T.A.Ş. 451.865.120 29 - Kanca El Aletleri Dövme Çelik ve Makina Sanayii A.Ş. 451.156.716 30 - Cevher Jant Sanayii A.Ş. 449.832.095 31 - Ferro Döküm San. ve Dış Tic. A.Ş. 447.741.693 32 114 As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda San. ve Tic. A.Ş. 444.560.742 33 - Gürteks İplik San. ve Tic. A.Ş. 444.295.509 34 - - - 35 130 Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. 441.562.352 36 7 Oğuz Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 440.832.130 37 + Atlasdenim Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 438.407.464 38 - - - 39 - Modavizyon Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 436.448.921 40 - - - 41 10 Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 436.000.973 42 - Aster Tekstil San. ve Dış Tic. A.Ş. 433.994.113 43 - Çukurova İnşaat Makinaları San. ve Tic. A.Ş. 433.948.289 44 - Arma Filtre Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 433.919.556 45 - Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik San. ve Tic. A.Ş. 432.811.875 46 - P.M.S. Metal Profil Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 431.604.373 47 - Erkunt Sanayi A.Ş. 431.534.671 48 113 Burteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 430.701.128 49 - Ermetal Otomotiv ve Eşya San. Tic. A.Ş. 429.396.770 50 134 Üntel Kabloları San. ve Tic. A.Ş. 429.375.521





(Sürecek)







