Türkiye’nin iki yakası yeniden bir araya geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gebze-Halkalı demir yolu hattının yarın hizmete açılacağını söyledi. Turhan, Bakanlığın Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce çalışmaları yürütülen Marmaray Projesi’ni de içine alan Gebze-Halkalı arasındaki 76,6 kilometrelik demir yolu hattında 13,6 kilometrelik Marmaray’ın açılışının ardından geriye kalan 63 kilometrelik demir yolu hattının hizmete girmesi için çalışmaların tamamlandığını söyledi.

İstasyonlar yeniden yapıldı

Asya yakasında Ayrılık Çeşmesi’nden Gebze’ye 43,8 kilometre, Avrupa yakasında Kazlıçeşme’den Halkalı’ya 19,2 kilometre olmak üzere toplam 63 kilometre uzunluğundaki çift hat ve mevcut istasyonların kaldırıldığını ifade eden Turhan, “İki hat arasındaki mesafeyi 185 dakikadan 115 dakikaya düşürecek olan proje kapsamında tüm altyapı ve istasyonlar yeniden inşa edildi” diye konuştu. Turhan, hattın yarın hizmete gireceğini ifade ederek, “Aynı güzergahta 3 hatta izin verecek şekilde tüm altyapı ve istasyonlar yeniden inşa edilmeye başladı. Yeni yapılacak 3 hattan kuzey 2 hattı Marmaray trenleri kullanacak. 2 dakika aralıklarla metro standardında banliyö işletmesi gerçekleştirilebilecek. Güneyde bulunan 3. hattı ise şehirlerarası yolcu ve yük trenleri ile yüksek hızlı tren kullanacak” değerlendirmesinde bulundu.

“38 yeni yüzey istasyon inşa edildi”

Anadolu yakasında 27, Avrupa yakasında ise 11 olmak üzere toplam 38 yeni yüzey istasyonun inşa edildiğini anlatan Turhan, bunlardan 7’sinin (Gebze, Pendik, Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı) şehirlerarası tren-banliyö treni aktarma istasyonu olacağını kaydetti.

Turhan, diğer 31 istasyonun ise banliyö istasyonu olarak sadece Marmaray trenlerine hizmet vereceğini dile getirdi.

Yolculuk süresi kısalıyor

-Üsküdar-Sirkeci: 4 dk.

-A. Çeşmesi-Kazlıçeşme: 13.5 dk.

-Söğütlüçeşme-Yenikapı: 12 dk.

-Bostancı-Bakırköy: 37 dk.

-Gebze-Halkalı: 115 dk.