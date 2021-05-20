Türkiye’nin İHA’ları Avrupa semalarında
Türkiye’nin savunma sanayindeki son teknoloji ürünleri dünyadan talep görmeye devam ediyor. Türk mühendislerinin üretimi olan ve sahada dosta güven düşmana korku salan İHA ve SİHA’larımız göğsümüzü kabartmaya devam ediyor.
Haber Merkezi
Azerbaycan, Libya, Ukrayna, Pakistan ve Katar’dan sonra Polonya’ya da İHA ihraç edeceğiz. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak sosyal medya hesabından üzerinde Polonya bayrağı olan Bayraktar TB2 fotoğrafı paylaşarak, “Yakında iyi haberler gelecek, takipte kalın” paylaşımında bulundu. Bu ihracat ile birlikte, Türk İHA’ları Avrupa semalarının yeni bölgelerinde görev yapmaya başlayacak. Karabağ, Libya, Suriye ve Irak’ta dengeleri Türkiye ve müttefikleri lehine değiştiren son teknoloji İHA/SİHA’larımız gurur kaynağımız olmaya devam ediyor.