Türkiye'nin içişlerine burnunu sokan Kati Piri'ye şamar! Türk hackerlar Hollanda'yı salladı

Türkiye'nin içişlerine yönelik sürekli provokatif açıklamalarda bulunan PKK sevici Hollanda İşçi Partisi Milletvekili Kati Piri, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Uluslararası dayanışma sınırlarla bitmiyor. Türkiye’deki demokratları desteklemek için konuşmaya devam edeceğim. Boğaziçi öğrencileri için, Osman Kavala için, Selahattin Demirtaş ve daha fazlası için” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Museumplein’de, Boğaziçi Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen eyleme Türkiye düşmanı Kati Piri’de katılmıştı. Ama eyleme çok az kişinin gelmesi üzerine, kısa bir konuşma yaparak ayrıldı.

Analizhaberajansi.com'daki habere göre, Hollandalı siyasetçinin Türkiye’ye karşı aldığı düşmanca tavırlar sonrası, Türk Hacker grubu Anka Neferler Tim harekete geçti. Türk hackerlar, dün öğlen saatlerinde Twitter’dan yaptığı açıklamada “Boğaziçi’ndeki provokatörlere destek veren ve internet sitesinden Terörist Selo’nun serbest bırakılması için çağrıda bulunan İşçi Partisi Milletvekili Kati Piri’ye ders verelim dedik.” diyerek saldırıyı üstlendi.

Siber operasyonu doğruladı

Akşam saatlerinde Hollanda İşçi Partisi Milletvekili Kati Piri, Twitter’dan yaptığı açıklama ile siber saldırıyı doğruladı.

Hollanda medyasını salladı

Siber saldırı Hollanda medyasında geniş yankı uyandırdı.