  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye'nin içişlerine burnunu sokan Kati Piri'ye şamar! Türk hackerlar Hollanda'yı salladı
Gündem

Türkiye'nin içişlerine burnunu sokan Kati Piri'ye şamar! Türk hackerlar Hollanda'yı salladı

Türkiye düşmanı Hollanda İşçi Partisi milletvekili Kati Piri, Boğaziçi provokatörleri, terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala için desteğini açıkladı. Bunun üzerine Türk Hacker grubu Anka Neferler Tim harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 17:56:00 -
Türkiye'nin içişlerine burnunu sokan Kati Piri'ye şamar! Türk hackerlar Hollanda'yı salladı

Türkiye'nin içişlerine yönelik sürekli provokatif açıklamalarda bulunan PKK sevici Hollanda İşçi Partisi Milletvekili Kati Piri, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Uluslararası dayanışma sınırlarla bitmiyor. Türkiye’deki demokratları desteklemek için konuşmaya devam edeceğim. Boğaziçi öğrencileri için, Osman Kavala için, Selahattin Demirtaş ve daha fazlası için” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Museumplein’de, Boğaziçi Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen eyleme Türkiye düşmanı Kati Piri’de katılmıştı. Ama eyleme çok az kişinin gelmesi üzerine, kısa bir konuşma yaparak ayrıldı.

Analizhaberajansi.com'daki habere göre, Hollandalı siyasetçinin Türkiye’ye karşı aldığı düşmanca tavırlar sonrası, Türk Hacker grubu Anka Neferler Tim harekete geçti. Türk hackerlar, dün öğlen saatlerinde Twitter’dan yaptığı açıklamada “Boğaziçi’ndeki provokatörlere destek veren ve internet sitesinden Terörist Selo’nun serbest bırakılması için çağrıda bulunan İşçi Partisi Milletvekili Kati Piri’ye ders verelim dedik.” diyerek saldırıyı üstlendi.

Siber operasyonu doğruladı

Akşam saatlerinde Hollanda İşçi Partisi Milletvekili Kati Piri, Twitter’dan yaptığı açıklama ile siber saldırıyı doğruladı.

Hollanda medyasını salladı

Siber saldırı Hollanda medyasında geniş yankı uyandırdı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Gökhan Afşar

Çok çirkin bir karı bu katı piri denen pislik kalbinin çirkin Ligi yüzüne vurmuş .... un
  • Yanıtla

Özcan çolak

Jon Dündar ile kati Türkiye cumhuriyetinin bir damla suyuna kurban olsun. Besledikleri pkkargalar onları bir gün oyacak.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Kadir Topbaş üzerinden skandal haber! Erdoğan’ın sözlerini bakın nasıl çarpıttılar
Medya

Kadir Topbaş üzerinden skandal haber! Erdoğan’ın sözlerini bakın nasıl çarpıttılar

Independent Türkçe’nin, hayatını kaybeden eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın cenazesi üzerinden AK Parti aleyhinde algı oluşturmaya çalıştığı ..
‘Ciddi bir sorun’ diyerek NATO ülkelerine çağrı yaptılar! ‘Donanmaları ve askeri yapıları çok gelişti’
Dünya

‘Ciddi bir sorun’ diyerek NATO ülkelerine çağrı yaptılar! ‘Donanmaları ve askeri yapıları çok gelişti’

The Diplomat dergisi, Rus donanmasının ve askeri yapısının geliştiğini belirterek NATO ülkelerinin endişelenmesi gerektiğini belirtti...
Gökyüzünde ilginç görüntü! Bakanlar gözlerine inanamadı
Gündem

Gökyüzünde ilginç görüntü! Bakanlar gözlerine inanamadı

Sinop’ta boynuzu telefon direğinin tellerine takılan keçi telden aşağı kayarak gökyüzünde süzüldü ve havada asılı kaldı. O anları görenler ş..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay