Türkiye’nin hedefi oğul kaddafi

Tahsin Han

Libya’da terörist Hafter’in ağır yenilgiler alması sonrası şer güçlerin yeni kukla olarak kullanmak istediği Muamer Kaddafi’nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi için Türk İstihbarat yetkilileri (MİT) harekete geçti...

Verilen onca desteğe rağmen başarısız olan ve büyük topraklar kaybeden darbeci general Hafter’i gözden çıkaran Rusya, Fransa, Mısır, Suudi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Esed rejimi, İran ve Ürdün’ün yeni aktör olarak Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi’yi kullanmak istemeleri sonrası Türkiye de devreye girdi. 48 yaşındaki oğul Kaddafi’nin “Yeni Hafter” olarak sahaya sürülmesine engel olmak isteyen Türkiye, Libya içerisinde Kaddafi’nin oğlunu bulma çabasına girdi.

Kaddafi ailesinin etkin olduğu Sirte kenti dahil bir çok bölgede Seyfülislam Kaddafi’yi bulmak için yoğun bir çalışma yapan MİT elemanları, onunla görüşerek iç savaşın bitmesine destek vermesini ve Başbakan Serrac’ın (Ulusal Mutabakat Hükümeti-UMH) safına geçmesini isteyecek. Oğul Kaddafi’ye Türkiye ile babası arasındaki dostluk anlatılacak ve siyasi arenada olma adına her türlü garanti de verilecek.

Türkiye öldürecek yalanı

Türkiye’nin Seyfülislam Kaddafi’nin yeni aktör olarak kullanılmasına engel olma çabaları ise Hafter destekçisi Körfez ülkeleri tarafından kara propaganda olarak kullanılmaya başlandı. Esed rejimi, İran, Ürdün, BAE ve Suud’un etkili olduğu Lübnan basınında çıkan haberlerde Türkiye’nin oğul Kaddafi’yi bulup cezalandıracağı yalanlarıyla dolu.

Lübnan’daki bir haber sitesinde “Türk istihbarat servisi, Libya başkentinin güneybatısında Seyfülislam’ı arıyor” derken şu yalanları yazmayı ihmal etmedi: “Türk İstihbaratı, Trablus’taki Hadaba hapishanesinin eski şefi Khaled Al-Sharif ve Abdul Hakim Al-Hajj tarafından yönetilen bir ekip oluşturdu. Ekibin, hedefleri arasında Seyfülislam Kaddafi’ye suikast yapmak veya onu tutuklamak, onu Uluslararası Ceza Mahkemesine teslim etmek ve siyasi rolünü sona erdirmek var.”

Amaçları anlaşmayı önlemek

Oğul Kaddafi’nin Türkiye ve UMH safına geçmesine engel olmak isteyen Hafter yanlılarının uydurduğu fitne haberlerine rağmen Libya’daki bir askeri kaynak, “Hafter, Kaddafi’nin Türkiye ile anlaşmasını önlemek adına bu tür provokatif haberleri yaptırıp, Kaddafi’nin etkin olduğu Sirte’deki desteği kaybetmemek için çırpınıyor” diye konuştu.

Bu arada, Libya siyasi aktivisti Muhammed El-Abani, oğul Kaddafi’nin sağlıklı olduğunu ve güvenli bir yerde olduğunu söyledi. Öte yandan İngiliz basını, Kaddafi’nin gelecek sene yapılacak seçimler için hazırlandığını belirtti.