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Türkiye'nin havası iyi not aldı

Türkiye kişi başına 5,2 ton CO2 emisyonu oranı ile 8 ton olan G-20 ortalamasının altında yer alıyor.

16 Kasım 2018 Cuma 07:01
Türkiye'nin havası iyi not aldı

Arjantin’de 30 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek G-20 zirvesi öncesinde, G-20 ülkelerini 80 farklı kriterle değerlendiren düşük karbon ekonomisi raporu yayımlandı. Rapor, Brown to Green adı verilen, bu alandaki dünyadaki en kapsamlı çalışma olarak biliniyor.

Fosile 147 milyar dolar

G-20 ülkelerinin, 2013’ten 2015 arası yılda ortalama 19 milyar doları fosil yakıt projelerine aktardığı tespit edildi. Raporda, Türkiye’nin kişi başına karbon emisyonu 5.2 ton olarak hesaplandı. Bu rakam 8 ton olan G-20 ortalamasının altında. Raporda, bu oranın G-20 ülkelerinde yüzde 24 olduğu dikkat çekildi. Türkiye’de enerji sektörü emisyonlarının 2012-2017 yılları arası yüzde 31 artış gösterdiği de raporda yer aldı. Kişi başına enerji kullanımı 2012-2017 yıllarında ortalama yüzde 18’lik artış ile Türkiye G-20 ülkeleri arasında ilk sıralarda yer aldı.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 07:01
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