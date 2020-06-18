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Dünya

Türkiye’nin hamlesi sonrası rezil olmuşlardı! Rusya harekete geçti

Suriye'de Esed rejimi ve Libya'da darbeci Hafter tarafından kullanılan Rus Pantsir hava savunma sistemleri, Türk SİHA tarafından iki hatta da zor duruma düşürülmüştü. İki kritik bölgede test edilen 'Pantsir'lerin etkisiz kalmasının ardından Rusya'dan flaş bir hamle geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 16:01:00 - 2020-06-18 16:23:23
Türkiye’nin hamlesi sonrası rezil olmuşlardı! Rusya harekete geçti

Türkiye ile Libya arasında imzalanan askeri ve güvenlik işbirliği anlaşmasının sahadaki yansımaları devam ediyor.

Libya ordusu öncelikle şehrin batı bölgelerini Hafter'den temizlerken, son iki haftada Trablus'un güneyi ve doğusunda ciddi mesafe katedildi.

Libya UMH tarafından kullanılan Türk SİHA'ları, BAE tarafından finanse edilip Hafter saflarına gönderilen Rus yapımı Pantsir-S1'leri perişan etti.

Bölgeye yakın analistlerden biri olan  Mohammad Pervez Bilgrami, "Böyle cömert bir desteğe rağmen hiçbir başarı elde edemediler. Al-Vatiyye Hava Üssü ve Tarhuna operasyonlarında Türk SİHA'ları Trablus'u Rus yapımı Pantsir-S1 mezarlığı haline getirdi" diye konuşmuştu.

Ruslar harekete geçti

Geçtiğimiz haftalarda bir yorumda bulunan araştırmacı yazar Murat Akan, "Türkiye, İHA ve SİHA’larla dünya harp tarihini değiştiriyor. Bunu görmek için Suriye ve Libya’daki uygulamalar ile dünya basınına bakın. Açık ve net söylüyorum; AKINCI SİHA ve grup Dronlar da sahaya insin, hava savunma sistemleri üreten devletler yeni formul arayacak" demişti.

Bu sözlerin üzerinden çok geçmeden Rusya harekete geçti. Akan'ın aktardığı bilgilere göre, "Suriye ve Libya’da Türk İHA ve SİHA’ları karşısında çaresiz kalan Rusya, Pantsir hava savunma sistemine İHA-SİHA'lar için küçük anti-İHA füzesi ekledi" dedi.

 

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Yorumlar

Ismail

Rusya isgalci ve teröristir hangi kurallara dayanarak libyaya teröri parali kurublar gönderiyor ordaki isledikleri insanlik disi toplu mezarlar tuzaklanmis bombalrin bas sorumlusu parali rus terörisleridi.
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